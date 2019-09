Hija de los duques de Cambridge empieza su primer día de escuela

Londres. La princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge, empezó este jueves "muy ilusionada" su primer día de colegio, según dijo su padre a los medios de comunicación británicos.

Charlotte, de cuatro años, acudió visiblemente contenta a la Thomas Battersea, la misma escuela privada en el sur de Londres en la que también estudia, desde 2017, su hermano mayor, el príncipe George, de seis años.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ?????? pic.twitter.com/8l63WEjzcw