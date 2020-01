Irán reconoce haber derribado involuntariamente” avión de pasajeros ucraniano Por The Associated Press 01/11/2020 |00:15 a.m.

(AP Photo/Ebrahim Noroozi)

El avión, que se dirigía a la capital ucraniana de Kiev, llevaba a 167 pasajeros y a nueve tripulantes de varios países.

TEHERÁN, Irán. Irán anunció el sábado que su ejército derribó “involuntariamente” un avión de pasajeros ucraniano, lo que causó la muerte de las 176 personas que viajaban en él. El comunicado atribuye el derribo a un “error humano”. El avión, un Boeing 737 operado por Ukrainian International Airlines, cayó en las afueras de Teherán durante el despegue pocas horas después de que Irán lanzara una andanada de misiles contra fuerzas estadounidenses estacionadas en bases militares de Irak. Irán había negado por varios días que un misil fuera la causa del siniestro. Pero Estados Unidos y Canadá, con base en información de inteligencia, dijeron que creían que Irán había derribado la aeronave. El avión, que se dirigía a la capital ucraniana de Kiev, llevaba a 167 pasajeros y a nueve tripulantes de varios países, incluyendo 82 iraníes, al menos 57 canadienses y 11 ucranianos, de acuerdo con autoridades.