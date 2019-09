Lluvias torrenciales matan a 59 en India Por The Associated Press 09/28/2019 |07:57 a.m.

Se espera que las lluvias del monzón remitan a partir del lunes, dijo J.P. Gupta, director de la agencia meteorología estatal. (AP / Altaf Qadri)

La mayoría de las muertes estuvieron causadas por derrumbe de casas, relámpagos y ahogamientos.

Lucknow, India - Una fuerte ola de lluvias monzónicas inundó amplias zonas del norte de India, matando a docenas de personas esta semana, dijo un funcionario hoy, sábado. La mayoría de los 59 decesos registrados en el estado de Uttar Pradesh estuvieron causados por el derrumbe de casas, relámpagos y ahogamientos, explicó Sandhaya Kureel, vocera del Departamento de Gestión de Desastres. Al menos cinco de los muertos sufrieron picaduras de serpientes en zonas anegadas. La ciudad sagrada de Benarés acumuló 19 centímetros (7 pulgadas) de lluvia entre el jueves y el viernes, que inundaron las zonas de baño utilizadas por miles de peregrinos hindúes a orillas del Río Ganges. Las escuelas cerraron este sábado y los aguaceros causaron problemas en la capital regional, Lucknow, y en localidades como Amethi y Hardoi. Se espera que las lluvias del monzón remitan a partir del lunes, dijo J.P. Gupta, director de la agencia meteorología estatal. El estado occidental de Maharashtra también sufrió las consecuencias de las fuertes lluvias y casi 3,000 personas se trasladaron a tierras más altas por las inundaciones en zonas bajas de la ciudad de Pune y sus alrededores, según reportó la agencia noticiosa Press Trust of India. Más de 350 personas murieron por causas relacionadas con las lluvias en India, Nepal y Bangladesh en esta temporada del monzón, que va de junio a septiembre.