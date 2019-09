Maduro se reúne con Putin en Rusia Por The Associated Press 09/25/2019 |09:16 a.m.

Maduro y Putin lucen sonrientes al momento de estrechar sus manos en Moscú. (AP)

Ninguno de los dos gobernantes habló de nueva asistencia económica para Venezuela.

MOSCÚ. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró el miércoles su respaldo al gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien realizó una visita sorpresa a Moscú. Contenido relacionado Maduro dice tener "datos" de que Washington interferirá en elecciones venezolanas

Estados Unidos ayuda a Guaidó a rastrear arte robado Guaidó da por agotada la negociación con Maduro "Rusia ha sido un partidario inequívoco de todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluyendo el presidente”, declaró Putin al recibir a Maduro, quien llegó un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo denunciara ante la Asamblea General de la ONU. Rusia ha sido uno de los más estrechos aliados de Maduro en medio de la severa crisis política y económica que afecta al país sudamericano, e incluso le ha otorgado cuantiosos créditos. Ninguno de los dos gobernantes habló de nueva asistencia económica para Venezuela aunque Putin aclaró que Rusia continuará su cooperación con Venezuela en las áreas de energía, salud y abastecimiento de alimentos. Maduro en días recientes ha estado tratando de mejorar sus relaciones con partidos opositores a fin de reestructurar el Consejo Electoral de Venezuela y aplicar otras reformas, luego que colapsaron las negociaciones con el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, considerado por muchos países como el presidente legítimo del país sudamericano. El martes, el oficialismo venezolano puso fin a su boicot de la Asamblea Nacional en un intento por recuperar influencia en el único poder del gobierno que controla la oposición. Ese acontecimiento presenta un desafío para Guaidó, a quien la oposición dice que continuará apoyando como líder legítimo venezolano después de que expire su mandato como presidente de la Asamblea el año que viene.