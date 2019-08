Millonaria multa a aeropuerto mexicano por monopolio en taxis Por The Associated Press 08/23/2019 |07:53 a.m.

La Comisión Federal de Competencia Económica de México ordenó al aeropuerto que proceda de manera transparente para aceptar a nuevos competidores. (Shutterstock)

Se determinó que impedían a nuevos participantes prestar el servicio.

Ciudad de México. La agencia antimonopolios de México multó al aeropuerto internacional de Cancún con el equivalente a unos 3.7 millones de dólares por no permitir que más taxis compitan y ello facilite una disminución de las tarifas para los viajeros. El aeropuerto ejecutó indebidamente diversas acciones para impedir que nuevos participantes prestaran servicio de taxi, resultando en un sobreprecio promedio estimado de 8%, afirmó la Comisión Federal de Competencia Económica en un comunicado. En el curso de una investigación de ocho años, de febrero de 2010 hasta por lo menos abril de 2018, la comisión determinó que el proceder del aeropuerto resultó en tarifas más altas por un equivalente a cinco millones de dólares a cargo de los viajeros. La agencia señaló que el aeropuerto recibe una comisión por cada viaje, e insinuó que mantiene altas las tarifas para mantener ese ingreso. Ordenó al aeropuerto que proceda de manera transparente para aceptar a nuevos competidores y les permita prestar el servicio rápidamente si cumplen los criterios aplicables. El operador del aeropuerto, una compañía conocida como ASUR, afirma que apelará la decisión.