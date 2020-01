Mueren dos personas en España por fuertes nevadas y vientos huracanados Por The Associated Press 01/20/2020 |09:59 a.m.

Se espera que el mal tiempo dure hasta el miércoles. (AP)

La tormenta obligó a cerrar el aeropuerto de Alicante y unas 30 carreteras en la región oriental.

Fuertes nevadas, lluvias y vientos huracanados azotaron muchas partes de España el lunes, dejando al menos dos personas muertas y obligando a cinco provincias a declararse en alerta máxima. La tormenta obligó a cerrar el aeropuerto de Alicante y unas 30 carreteras en la región oriental. Un hombre murió el domingo en la provincia norteña de León cuando fue atropellado por un automóvil mientras intentaba poner cadenas para la nieve en su vehículo. Una mujer sin hogar fue encontrada muerta el lunes después de dormir a la intemperie durante la tormenta en la ciudad oriental de Gandia. La tormenta dañó propiedades en los frentes marítimos de Gandia y otras ciudades también, de acuerdo con videos y fotos. Se espera que el mal tiempo dure hasta el miércoles.