Oficializa el esposo de Salma Hayek donación de $109 millones para Notre Dame Por The Associated Press 10/01/2019 |09:51 a.m.

El arzobispo de París, Michel Aupetit, al centro, sonríe tras recibir los documentso que confirman la donación de Francois-Henri Pinault y Francois Pinault. (AP)

El magnate francés François Pinault encabeza un grupo internacional de lujo Kering que es propietario de las marcas Gucci y Saint Laurent .

PARÍS. El magnate francés François Pinault _ cuyo grupo internacional de lujo Kering es propietario de las marcas Gucci y Saint Laurent _ y su hijo, François-Henri Pinault, firmaron oficialmente documentos para reservar 100 millones de euros (109 millones de dólares) para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Contenido relacionado A juicio dos mujeres en Francia por complot contra Notre Dame

A juicio dos mujeres en Francia por complot contra Notre Dame Celebran primera misa en Notre Dame desde el incendio

Celebran primera misa en Notre Dame desde el incendio Donantes multimillonarios de Notre Dame todavía no dan ni un centavo La donación del martes sigue a meses de retrasos que dejaron a los funcionarios franceses en gran medida dependientes de pequeñas donaciones de caridad para financiar la primera fase de las reparaciones, tras el incendio devastador del 15 de abril. El arzobispo de París, Michel Aupetit, declaró que "cada uno da lo que puede según sus necesidades, pero los grandes donantes nos otorgan un respiro". François Pinault, esposo de la actriz mexicana Salma Hayek, prometió el dinero inmediatamente después del incendio. Su rival, el multimillonario francés Bernard Arnault, del grupo de bienes de lujo LVMH, no tardó en hacer lo mismo, comprometiéndose a aportar 200 millones de euros ($218 millones). Arnault finalizó su acuerdo de donación con la Fundación Notre Dame la semana pasada.