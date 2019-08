Sísmo sacude noreste de Japón Por The Associated Press 08/04/2019 |08:04 a.m.

Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió el noreste de Japón el domingo, pero las autoridades descartaron que ocurra un tsunami y no hubo informes inmediatos de víctimas. La Agencia Meteorológica de Japón reportó que epicentro del sismo se ubicó frente a la costa noreste, unos 50 kilómetros (31 millas) bajo el fondo del mar. El terremoto sacudió una amplia área de la región, incluidas las prefecturas de Fukushima y Miyagi. La cadena pública NHK TV informó que las compañías de servicios públicos están revisando los reactores nucleares en el área. En 2011, Fukushima fue golpeado por un poderoso terremoto, tsunami y una crisis nuclear, el peor desastre nuclear desde Chernóbil.