Tifón deja 18 muertos en China Por The Associated Press 08/10/2019 |08:49 a.m.

Más de un millón de personas, incluyendo 253,000 en Shanghái, fueron desalojadas antes de la llegada del ciclón. (AP)

Lekima también provocó la desaparición de 14 personas.

BEIJING — Al menos 18 personas fallecieron el sábado luego de que el tifón Lekima barrió la costa al sur de Shanghái, donde derribó viviendas y árboles, reportó la televisora estatal china.

Otras 14 personas más estaban desaparecidas, agregó la cadena, que explicó que Lekima tocó tierra a las 1:45 de la madrugada del sábado en la provincia de Zhejiang. Más de 200 viviendas se vinieron abajo y 3,200 más sufrieron daños. Los decesos se registraron en el condado de Yongjia, en las afueras de Wenzhou, una importante ciudad portuaria, según la televisora estatal. Más de un millón de personas, incluyendo 253,000 en Shanghái, fueron desalojadas antes de la llegada del meteoro, dijo la agencia noticiosa oficial Xinhua. La televisora estatal reportó que 3,023 vuelos y algunos servicios de tren fueron cancelados en Shanghái y Hangzhou, entre otras ciudades. Las autoridades de Shanghái también cerraron el tren de alta velocidad al aeropuerto internacional de Pudong, y el parque Disneyland tampoco abrió sus puertas.