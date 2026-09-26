11 policías mueren en atentado suicida en Pakistán
Un atacante hizo estallar un vehículo cargado de explosivos.
Presentado por
PUBLICIDAD
Islamabad. Al menos 11 agentes de policía y aduanas murieron y más de 30 resultaron heridos este sábado en un atentado suicida con coche bomba contra un puesto de control conjunto en el noroeste de Pakistán, según informaron a EFE fuentes policiales.
El ataque ocurrió en el distrito de Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando un atacante hizo estallar un vehículo cargado de explosivos contra el puesto de Aman Mela.