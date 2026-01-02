DEIR AL BALAH, Franja de Gaza. Una abuela y su nieto de cinco años murieron quemados en Gaza cuando el fuego consumió su vivienda improvisada, mientras miles de palestinos enfrentan desgarradoras condiciones invernales en viviendas improvisadas y persiste la crisis humanitaria.

La tienda de nylon en Yarmouk se incendió la noche del jueves por el fuego que se originó en la cocina, dijo un vecino.

Al inicio de 2026, el frágil alto el fuego de 12 semanas entre Israel y Hamás puso fin en gran medida al bombardeo israelí a gran escala de Gaza. Pero los palestinos siguen siendo asesinados por fuego israelí, especialmente a lo largo de la llamada Línea Amarilla que delimita las áreas bajo control de Tel Aviv, y la crisis humanitaria se agrava por las frecuentes lluvias invernales y la baja en las temperaturas.

El viernes, la actriz y productora de cine estadounidense Angelina Jolie visitó el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza. Es el único cruce entre el territorio y un país que no sea Israel y permanece cerrado a pesar de los palestinos han solicitado su reapertura para el paso de personas y ayuda.

El clima invernal golpea las ciudades de tiendas

En las últimas semanas, las frías lluvias invernales han azotado repetidamente las extensas ciudades de tiendas, causando inundaciones, convirtiendo en barro las carreteras de tierra de Gaza y provocando la caída de edificios dañados en los bombardeos israelíes.

Los grupos de ayuda dicen que no han entrado a Gaza suficientes materiales de refugio durante la tregua. Las cifras publicadas recientemente por el ejército de Israel indican que no se ha cumplido la estipulación del alto al fuego de permitir la entrada de 600 camiones diarios de ayuda al enclave, aunque Tel Aviv pone en duda esas conclusiones.

Israel ha dicho a lo largo de la guerra que Hamás desvía los suministros de ayuda, una acusación que las Naciones Unidas y los grupos de ayuda han negado. El mes pasado, el Programa Mundial de Alimentos dijo que se han producido “mejoras notables” en la seguridad alimentaria en Gaza desde el alto el fuego.

Los palestinos han pedido durante mucho tiempo que se permita la entrada a la Franja de casas móviles y caravanas, lo que les permitiría dejar de vivir en tiendas imprácticas y desgastadas. En Yarmouk, la gente vive en tiendas de nylon cerca de un vertedero.

Famosa actriz visita el cruce de Rafah

Jolie se reunió el viernes con miembros de la Media Luna Roja en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah y luego visitó un hospital en la ciudad cercana de Arish para hablar con pacientes palestinos, según autoridades egipcias.

Su visita tiene como objetivo generar apoyo para los desplazados y los trabajadores humanitarios en las crisis de Gaza y Sudán, dijo el equipo de la actriz en un comunicado.

“Lo que debe ocurrir es claro: el alto el fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser constante, seguro y aumentado urgentemente de manera que la ayuda, el combustible y los suministros médicos indispensables puedan ser trasladados velozmente y de forma constante en el volumen requerido”, dijo Jolie, refiriéndose al enclave.

La reapertura del cruce, que permitiría a los palestinos salir de Gaza, especialmente a los enfermos y heridos que podrían recibir atención especializada no disponible en el territorio, ha sido un tema controvertido. Israel ha dicho que solo permitirá que los palestinos salgan de Gaza, pero no que entren, hasta que los rebeldes del enclave devuelvan a todos los rehenes que tomaron en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Los restos de un rehén aún están en Gaza.

Además, Israel dice que los palestinos que quieran salir de Gaza tendrán que obtener la aprobación de seguridad de Israel y Egipto. El Cairo, por su parte, dice que quiere que el cruce se abra inmediatamente en ambas direcciones para que los palestinos en Egipto puedan volver a Gaza. Esa es una posición arraigada en la vehemente oposición de Egipto a que los refugiados palestinos se reasienten permanentemente en el país.

Durante más de dos décadas hasta 2022, Jolie fue enviada especial de la agencia de refugiados de la ONU.

La situación humanitaria de Gaza

El viernes, los ministros de exteriores de países árabes y musulmanes, entre los que están Egipto, Qatar y Arabia Saudí, expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Gaza.

La situación se ha “agravado por la continua falta de acceso humanitario suficiente, la escasez aguda de suministros esenciales para salvar vidas y el lento ritmo de entrada de materiales esenciales”, dijeron en una declaración conjunta.

Desde que comenzó la tregua entre Israel y Hamás, 416 personas han sido asesinadas y 1.142 heridas en Gaza,.

El número total de muertos palestinos por la guerra es de al menos 71,271, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles en su conteo. La guerra entre Israel y Hamás comenzó con el ataque liderado por el grupo rebelde el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel en el que murieron unas 1,200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

El viernes, dos palestinos fueron abatidos por fuego israelí en el área de Jan Yunis, en el sur de Gaza, señaló un funcionario de salud. Hasta el momento, el ejército israelí no ha proporcionado información al respecto.

Redadas en Cisjordania

Mientras tanto, Israel continúa operando en la Cisjordania ocupada.

El viernes, la oficina de medios de los Prisioneros Palestinos dijo que Israel llevó a cabo numerosas redadas en todo el territorio, incluso en las ciudades de Ramallah y Hebrón. Casi 50 personas fueron detenidas tras el arresto de al menos otros 50 palestinos el jueves, la mayoría de ellos en el área de Ramallah.

El ejército de Israel dijo que se realizaron arrestos de personas “involucradas en actividades terroristas”. El viernes por la tarde, un atacante palestino embistió a un hombre con su auto y luego apuñaló a una joven en el norte de Israel, matando a ambos, dijo la policía. Se llevaron a cabo redadas después en la ciudad natal del atacante en Cisjordania.

La Sociedad de Prisioneros Palestinos dice que Israel ha arrestado a 7,000 palestinos en Cisjordania y Jerusalén este año, y a 21,000 desde que comenzó la guerra. Israel no divulga el número de personas arrestadas en Gaza.