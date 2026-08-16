BUDAPEST, Hungría — Un autobús de pasajeros que circulaba por una autopista en Hungría la madrugada del domingo se salió de la carretera y cayó a una zanja, donde volcó, lo que provocó la muerte de 12 personas y dejó varios heridos, según informó la policía.

El autobús, que transportaba a un grupo de turistas polacos, circulaba por los carriles en dirección este cerca de la localidad de Mezokeresztes cuando volcó en la autopista M3, a unos 140 kilómetros (87 millas) al este de Budapest, la capital de Hungría, alrededor de la 1 de la madrugada del domingo.

En un comunicado, la policía afirmó que era probable que el conductor se hubiera quedado dormido, lo que provocó el accidente, y que había sido detenido.

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La Dirección Nacional de Gestión de Catástrofes de Hungría ha indicado en un comunicado que, en el momento del accidente, viajaban en el autobús 57 pasajeros y dos conductores, y que varios de los pasajeros quedaron atrapados bajo el vehículo cuando este volcó.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, declaró el domingo a la agencia de noticias polaca PAP que todas las personas que viajaban en el autobús eran ciudadanos polacos.

El autobús transportaba a personas de la región de Podkarpackie, en el sureste de Polonia, que regresaban de una peregrinación en Bosnia-Herzegovina, según ha informado el gobierno regional de Rzeszów (Polonia) en una publicación de Facebook.

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, escribió en un comunicado publicado en Facebook que al menos diez personas resultaron gravemente heridas en el accidente. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a los equipos de rescate que acudieron al lugar de los hechos.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su «profundo pesar» por el accidente y escribió en una publicación en X: «Me uno a las familias y seres queridos de las víctimas en la oración y en mi más sincero pésame».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.