Más de 37 personas murieron y 18 resultaron heridas al estrellarse un autobús en el oeste de Camerún, informaron autoridades.

El suceso ocurrió en la aldea de Nemale en el oeste del país, dijeron las fuentes.

El autobús iba del poblado Foumban en el oeste a la capital Yaúnde cuando, al tratar de evadir una multitud en la vía, se estrelló con un camión a eso de las 2 a.m. del domingo, expresó Absalom Monono Woloa, un funcionario del gobierno local.

La mayoría de los pasajeros iban a pasar el Año Nuevo con sus familias, regresaban de festejar las navidades o eran empresarios que vendían regalos para las festividades, señaló el funcionario.

Aldeanos corrieron rápidamente a la vía para ayudar a las víctimas que estaban dentro del vehículo, cuya capacidad era de 70 personas.

Es posible que el saldo de víctimas aumente a medida que los rescatistas se abran paso entre los retorcidos escombros, dijo el funcionario.