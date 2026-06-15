Israelíes de todo el espectro político reaccionaron con indignación el lunes ante la noticia de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, calificándolo de desastre para Israel y dirigiendo su ira contra una sola persona: el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El líder israelí declaró en una rueda de prensa el lunes que, “con o sin acuerdo”, seguiría luchando para impedir que Irán obtuviera armas nucleares, algo que Teherán lleva mucho tiempo negando, alegando que su programa nuclear tiene fines civiles.

“Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no va a suceder”, afirmó Netanyahu, subrayando que el acuerdo lo había alcanzado Estados Unidos, no Israel, y que él no había cedido ante la petición de Irán de que la retirada de Israel del Líbano formara parte del pacto.

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“Irán quería que nos retiráramos de allí, pero eso no ocurrió. ¿Sabes por qué no ocurrió, entre otras razones? Porque me mantuve muy, muy firme", afirmó.

Sin embargo, otros funcionarios del Gobierno israelí, rivales, políticos y comentaristas no tardaron en criticar el acuerdo preliminar, lo que supuso una especie de referéndum informal sobre el mandato del primer ministro de cara a las elecciones de este otoño y puso de manifiesto su creciente aislamiento a nivel nacional, en la región y, cada vez más, respecto a Estados Unidos.

Los críticos afirman que Netanyahu empujó al presidente Donald Trump a la guerra con Irán al prometer más de lo que se podía conseguir, y que ahora Trump podría estar sacando a Israel del conflicto antes de que este se sienta preparado. Afirman que el primer ministro calculó mal el interés de Trump por un conflicto prolongado, fue superado por Irán en las negociaciones y quedó cada vez más marginado por los demás actores principales de la región.

“Israel está pagando el precio de la arrogancia y la ceguera de Netanyahu, así como el precio de las manipulaciones que intentó llevar a cabo con Trump”, declaró el lunes el ex primer ministro y rival de Netanyahu, Ehud Barak, en una entrevista con la cadena pública israelí. “Irán ha salido fortalecido; Israel, debilitado. Esa es la responsabilidad estratégica de Netanyahu. Ha fracasado”.

Yair Lapid, quien se enfrentará a Netanyahu en las próximas elecciones, escribió el domingo que el acuerdo, que prorrogaría el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y conduciría a la reapertura del estrecho de Ormuz, se perfilaba como “uno de los fracasos más impactantes de la política exterior y de seguridad de Israel...” y que “se atribuiría íntegramente a Netanyahu”.

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“Se puede arreglar, hay que arreglarlo”, escribió. “Netanyahu ya no puede arreglarlo, lo haremos nosotros”.

Obstaculiza operación de Israel en el Líbano

Aunque Israel no forma parte del acuerdo, se encuentra en una situación bastante complicada, en parte porque invadió el sur del Líbano después de que Hezbolá, respaldado por Irán, lanzara misiles contra localidades del norte de Israel durante la primera semana de la guerra.

Desde que comenzaron las negociaciones, Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para limar las diferencias entre Estados Unidos e Irán incluya el cese de las hostilidades israelíes en el Líbano. Sin embargo, el lunes, el ministro de Defensa, Israel Katz, se comprometió a mantener las tropas en el Líbano.

A medida que avanzaban las negociaciones y Trump buscaba cada vez más una salida a la guerra, se enfureció por los ataques de Israel en Beirut y advirtió de que podían poner en peligro un acuerdo. Al final, el presidente decidió poner fin al conflicto con Irán, aunque ello limitara las opciones de Israel en el Líbano.

Esto ha dejado a Netanyahu en una situación delicada. Su relación con Trump podría obligarle a reducir la intensidad de una campaña militar en el Líbano que goza de gran popularidad en Israel.

“Lo único que tiene que hacer Hezbolá es lanzar un cohete contra una localidad israelí del norte del país, y entonces la presión sobre Netanyahu —que ya está sintiendo por parte de su propia base y de la oposición...— se intensificará“, afirmó Daniel Shapiro, exembajador de Estados Unidos en Israel y miembro distinguido del Atlantic Council.

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“Va a ser muy difícil resistirse a eso”, dijo Shapiro. “Y eso otorga a Hezbolá, y en esencia a Irán, un gran poder para controlar esta dinámica”.

De hecho, algunos de los miembros más belicistas de la coalición de gobierno de Netanyahu han criticado duramente el nuevo acuerdo y han instado al primer ministro a continuar la campaña en el Líbano, aunque ello moleste a Estados Unidos y ponga en peligro el acuerdo.

“No debemos conformarnos con nada menos que el desmantelamiento de Hezbolá”, escribió en X el ministro de Seguridad Nacional ultranacionalista de Israel, Itamar Ben-Gvir.

Israelíes afirman que Netanyahu no ha logrado sus objetivos

En el Líbano, el acuerdo dejó en el aire el futuro de la campaña de Israel. Sin embargo, en Irán, el acuerdo le ató las manos a Netanyahu antes de que pudiera alcanzar sus objetivos bélicos.

Netanyahu y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero con el objetivo de acabar con las ambiciones nucleares de Irán. Sin embargo, casi cuatro meses después, tras haber resistido Irán una campaña aérea devastadora, Teherán se encuentra en una posición mucho más sólida, según afirman analistas y críticos. Su red de grupos afines sigue en pie y sigue siendo capaz de lanzar misiles contra Israel.

Teherán ha logrado ejercer control sobre el estrecho de Ormuz, una de las vías navegables más importantes del mundo, lo que ha obstaculizado el comercio mundial y ha provocado un aumento de los precios de los productos de primera necesidad en todo el mundo. Tampoco está claro cuál ha sido el alcance de los daños sufridos por la infraestructura nuclear y el programa de misiles balísticos de Irán.

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“Israel cree que la guerra retrasó el programa nuclear iraní, pero no modificó sus objetivos”, escribió la comentarista política Anna Barsky en Ma’ariv, un importante diario hebreo. Según ella, a las autoridades israelíes también les preocupa que, en virtud de su acuerdo con Estados Unidos, Irán pueda recibir una importante inyección de dinero en efectivo.

Según tres funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter delicado de las negociaciones, se espera que el acuerdo incluya el levantamiento gradual de las sanciones y la liberación de los activos iraníes congelados.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.