El caso de Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007, conmocionó a todos. Si bien al día de hoy todavía no hay fecha fija de juicio por el secuestro de Maddie, a 26 años de su desaparición, Christian Brueckner, el principal sospechoso de haberla raptado y asesinado, será juzgado el próximo 16 de febrero por cinco delitos sexuales, tres de ellos relacionados con menores. Así lo confirmó el fiscal alemán el viernes por la mañana.

El fiscal Hans Christian Wolters notificó que Christian Brueckner será juzgado por múltiples delitos sexuales y se espera que el juicio dure hasta tres meses. El mismo estará presidido por cinco jueces. La defensa del acusado aceptó la fecha de inicio a pesar de haber presentado una demanda contra uno de los testigos clave: Helge Busching.

¿Quién es Helge Busching?

Es el hombre que denunció a Christian Brueckner luego de que este le confesó el crimen y de ver videos de sus delitos. En diálogo con el diario alemán BILD, relató cómo fue esa confesión. “Le dije que desde que una niña había desaparecido allí, el lugar estaba repleto de controles policiales y eso no me servía. También me mostré confundido por no entender cómo una pequeña podía desvanecerse sin dejar rastro”, recordó. Fue entonces que el presunto raptor de la niña de tres años lanzó: “Ella no gritó”.

Christian Brueckner, un monstruo que enfrentará a la justicia

En 2024, Christian Brueckner afrontará un juicio por cinco delitos sexuales, de los cuales tres son violaciones. Una de ellas fue contra la ciudadana irlandesa Hazel Behan, quien trabajaba en Paria da Rocha y que fue brutalmente atacada en 2004 cuanto tenía 20 años. La mujer, que fue violada en su departamento por un hombre enmascarado al que la policía nunca encontró, apuntó finalmente contra Brueckner.

Además, se cree que las otras dos violaciones fueron perpetradas y filmadas en la granja que alquiló el acusado en las afueras de Praia da Luz, donde Madeleine McCann fue secuestrada en mayo de 2007. Las víctimas fueron una joven adolescente y una adulta mayor, quienes fueron atadas a un poste en el living.

Otro de los casos es el de una niña de 10 años que sufrió una agresión sexual en una playa cerca de Praia da Luz, justo un mes antes de que Maddie fuera raptada.

En 2017, Christian fue autor de otra agresión sexual contra cuatro niños. Esto sucedió en Sao Barolomeo de Messines cuando apareció y se masturbó frente a ellos, quienes jugaban en un parque infantil. Por suerte, un agente fuera de servicio logró detenerlo antes de descubrir que había una orden de arresto en su contra.

Al año siguiente fue juzgado y declarado culpable de una violación a un hombre de 72 años en Praia da Luz en 2005. Cabe destacar que actualmente cumple una pena de siete años de cárcel por aquel delito y una de las pruebas que lo condenó fue la de cabello encontrado en el dormitorio de la víctima.

En cuanto al caso de Madeleine MacCann, el fiscal confirmó que la investigación “prosigue” y espera que prontamente se fije una fecha del juicio por el secuestro. “Ciertamente está en curso y estoy muy involucrado, pero la atención se centra ahora en el juicio de febrero”, concluyó.