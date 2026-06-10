Las autoridades canadienses imputaron este miércoles 10 de junio a un individuo por pilotar más de 900 vuelos de Air Canada entre 2009 y 2025 sin contar con la licencia exigida para ejercer como capitán de aeronaves comerciales, en un caso que las autoridades calificaron de “complejo” y comparable al guion de una película.

El acusado, Geoffrey Wall, de 59 años, trabajó para la mayor línea aérea del país, Air Canada, a partir de 1998 y fue ascendido a comandante en 2009.

Pero según reveló la Policía, Wall carecía de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL, por sus siglas en inglés), el nivel de certificación requerido para los capitanes de aerolíneas comerciales.

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Wall, que fue detenido el primero de junio de 2026, presentó credenciales presuntamente falsificadas tanto a su empleador como a las autoridades reguladoras, indicaron las autoridades canadienses.

Durante una rueda de prensa, el subjefe de la Policía de la Región de Peel, Nick Milinovich, comparó el caso con el de “un médico de familia que realiza cirugía cerebral en su consulta”, al tiempo que afirmó que los hechos investigados “parecen el guion de una película”.

Según los investigadores, Wall operó distintos tipos de aeronaves en rutas internacionales durante años.

Sin embargo, Air Canada señaló en un comunicado que la seguridad nunca estuvo comprometida porque el piloto sí poseía una licencia comercial válida, había completado toda la formación requerida y superó las evaluaciones periódicas de aptitud.

La compañía explicó que sus pilotos son examinados cada seis meses y realizan una prueba de vuelo con un examinador certificado por el Ministerio de Transporte de Canadá cada 12 meses.

La aerolínea añadió que, una vez detectada la irregularidad relacionada con la licencia ATPL, retiró al piloto de sus funciones, informó al Ministerio de Transporte y llevó a cabo una auditoría interna que no detectó otros casos similares. Wall ya no trabaja para la compañía.

El caso se inició tras una revisión reguladora de las credenciales del piloto realizada por el Ministerio de Transporte, que posteriormente derivó en la investigación policial.

Las autoridades no han detallado aún cómo Wall logró mantener durante más de una década la apariencia de cumplir con los requisitos de certificación exigidos para comandar vuelos comerciales.