Londres. Un niño británico de 15 años confesó este jueves ante un tribunal haber matado sin motivo concreto y de forma aleatoria a otro de 12 el pasado año en un parque de Birmingham (centro de Inglaterra).

En el momento de los hechos, el 21 de enero de 2025, el autor del asesinato -cuya identidad se mantiene bajo secreto por ser menor de edad- tenía 14 años.

Hoy se celebró una vista en un tribunal de Birmingham, donde el muchacho confesó los hechos, además de admitir ser el autor de dos ataques previos a otras dos personas -que resultaron heridas- y de tener en su poder un objeto punzante el día del asesinato del otro niño, llamado Leo Ross.

Leo Ross regresaba a su casa después de su jornada escolar cuando fue atacado por el otro niño sin que ni siquiera se conociesen, lo que fue considerado por la policía como “un apuñalamiento al azar y sin mediar provocación”.

El agresor se deshizo del cuchillo arrojándolo a un río cercano, y luego se acercó al lugar de los hechos, fingiendo hacerlo de forma casual, donde aseguró a los investigadores policiales en el lugar que él se había topado con un cadáver que desconocía.

El juicio se ha retrasado varios meses para permitir a los psiquiatras realizar un examen de la salud mental del acusado, que solo hoy se declaró culpable.

El juez fijó la sentencia para el próximo 10 de febrero.

No es este el primer crimen atribuido a un menor en el Reino Unido en los últimos tiempos: el pasado septiembre, dos adolescentes de 13 años fueron condenados a ocho años y seis meses de prisión por asesinar a puñaladas a un joven de 19 en Wolverhampton (centro de Inglaterra).

Pero el caso que conmocionó al país entero fue el de 1993, cuando dos niños de diez años secuestraron al niño de 2 años James Bulger, lo llevaron junto a unas vías de ferrocarril y allí lo asesinaron.