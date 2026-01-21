Un niño de 11 años enfrenta cargos de asesinato luego de presuntamente disparar y matar a su padre adoptivo en la madrugada del 13 de enero en hechos ocurridos en su casa ubicada en South Market St., en Duncannon, Pensilvania.

Según han publicado varios medios estadounidenses, el menor confesó a las autoridades que estaba enojado porque le habían confiscado su Nintendo Switch.

Trascendió que horas antes del asesinato de Clayton Dietz, él y su esposa le celebraron el cumpleaños número 11 al menor quien festejaba otra año de vida ese día.

Según la investigación policíaca, el niño accedió a una llave de la caja fuerte familiar para obtener el arma con el que preseuntamente le disparó a su padre, luego de molestarse con este porque le exigió que se fuera a la cama.

Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen a eso de las 3:20 a.m., hallaron a Douglas sin vida en su cama con una herida de bala en la cabeza.

La madre del niño, Jillian Dietz, narró que dormía junto a su esposo cuando un fuerte estallido la despertó. Al principio pensó que se trataba de fuegos artificiales, pero luego sintió un goteo de agua y horrorizada fue en ese momento que se dio cuenta de que era la sangre de su esposo.

Tras eso, la madre encontró al niño en un armario y el niño solo decía “está muerto”.

De la investigación surge que el el menor admitió que perdió los estribos cuando su padre le ordenó irse a dormir. Se revela además que el niño buscó una llave en el cajón de su padre con la esperanza de recuperar videojuego en la caja fuerte, pero en su lugar agarró la pistola. Del informe policial se desprende que el menor cargó el arma, caminó hacia la cama de su padre y le disparó.

Trascendió, además que al ser cuestionado sobre qué esperaba que sucediera al apretar el gatillo, el menor respondió con frialdad: “Estaba enojado y no había pensado en eso”.

El niño, que fue adoptado por la pareja en 2018, permanece detenido sin fianza mientras espera su audiencia en la corte.