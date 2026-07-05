Las fuertes lluvias han causado la muerte de cinco personas en el norte de China, mientras que una tormenta tropical ha derribado árboles y ha sumergido coches en el sur del país, según informaron el domingo los medios de comunicación estatales.

Dos habitantes de un pueblo fallecieron el sábado por la tarde a causa de una crecida repentina en la montaña, en la parte oriental de la región china de Mongolia Interior, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Uno de ellos se ahogó mientras pastoreaba el ganado y el otro cayó al agua mientras alejaba a un rebaño, según el informe.

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Según Xinhua, otras tres personas fallecieron ese mismo día en la ciudad de Fushun, en la vecina provincia de Liaoning, situada a unos 390 kilómetros (240 millas) al sureste. La agencia no facilitó detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Una fuerte tormenta azotó Fushun durante varias horas en la madrugada del sábado, con precipitaciones de hasta 32,9 centímetros (13 pulgadas) en una zona, según informan los medios de comunicación estatales. En un vídeo publicado en Internet se veía cómo las calles se habían convertido en lagos. Unos 3.600 residentes fueron evacuados a zonas más seguras.

En el sur de China, la tormenta tropical Maysak se dirigió el domingo hacia el norte, en dirección a la región de Guangxi, tras tocar tierra la noche anterior con vientos de 101 kilómetros (63 millas) por hora en la provincia vecina de Quang Ninh, en Vietnam. A medida que se adentraba en tierra firme, pasó de ser una tormenta tropical severa a una tormenta tropical.

Los ríos se desbordaron en la ciudad de Fangchenggang, en Guangxi, sumergiendo los coches hasta el techo, según mostraron las imágenes de la cadena estatal CCTV. Los equipos de rescate utilizaron barcas hinchables para llegar hasta las personas atrapadas. Los residentes la describieron como la inundación más grave de las últimas dos décadas, según un informe de China News Service.

En Vietnam, la tormenta derribó árboles y arrancó los tejados metálicos de los edificios en la localidad de Mong Cai el sábado por la tarde, según informaron los medios de comunicación estatales vietnamitas. Los equipos de emergencia utilizaron motosierras y maquinaria pesada para retirar los escombros y reabrir las carreteras una vez que amainaron los vientos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.