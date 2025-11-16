Un puente en una mina en el sureste de la República Democrática del Congo colapsó debido al hacinamiento, matando al menos a 32 personas, informó el domingo un funcionario del gobierno regional.

El puente en la mina Kalando en Mulondo, en la provincia de Lualaba, cayó el sábado, afirmó Roy Kaumba Mayonde, el ministro del interior de la provincia, durante una conferencia de prensa.

“A pesar de la estricta prohibición de acceder al sitio debido a las fuertes lluvias y el riesgo de deslizamientos de tierra, excavadores ilegales forzaron su entrada a la cantera”, declaró Mayonde.

Una agencia gubernamental indicó el domingo que los disparos de soldados en el sitio provocaron pánico entre los mineros.

PUBLICIDAD

La agencia, Servicio de Apoyo y Orientación a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Congo, dijo en un informe que los asistentes corrieron hacia el puente, lo que resultó en la caída que los dejó “amontonados unos sobre otros causando las muertes y lesiones”.

Mientras que Mayonde situó el número de muertos en al menos 32, el informe señaló que al menos 40 personas habían perdido la vida.

El informe añadió que la mina ha estado durante mucho tiempo en el centro de una disputa entre mineros artesanales, una cooperativa destinada a organizar las operaciones y los operadores legales del sitio.

Congo es el mayor productor mundial de cobalto, un mineral utilizado para fabricar baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y otros productos, con empresas chinas controlando el 80% de la producción en el país centroafricano.

Acusaciones de trabajo infantil, condiciones inseguras y corrupción han plagado durante mucho tiempo la industria minera del país.

El este de Congo ha sido desgarrado durante décadas por la violencia entre fuerzas gubernamentales y diferentes grupos armados, incluido el M23 respaldado por Ruanda, cuyo reciente resurgimiento ha intensificado el conflicto, empeorando una crisis humanitaria ya aguda.