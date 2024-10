SAINT-MARC, Haití. Cerca de 6,300 personas han abandonado sus hogares tras el ataque perpetrado en el centro de Haití por miembros de una banda fuertemente armada que causó la muerte de al menos 70 personas, según la agencia de la ONU para las migraciones.

Casi el 90% de los desplazados se aloja con parientes en familias de acogida, mientras que el 12% ha encontrado refugio en otros lugares, incluida una escuela, según informó la Organización Internacional para las Migraciones en un informe la semana pasada.

El ataque de Pont-Sondé se produjo en la madrugada del jueves, y muchos se marcharon en mitad de la noche.

Los miembros de la banda “entraron disparando e irrumpiendo en las casas para robar y quemar. Sólo tuve tiempo de coger a mis hijos y correr en la oscuridad”, declaró el domingo Sonise Mirano, de 60 años, que estaba acampada con cientos de personas en un parque de la cercana ciudad costera de Saint-Marc.

El viernes, Bertide Harace, portavoz de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Sensibilización para Salvar Artibonite, declaró a la emisora de radio Magik 9 que había cadáveres esparcidos por las calles de Pont-Sondé tras el ataque en la región de Artibonite, muchos de ellos muertos por un disparo en la cabeza.

Según las primeras estimaciones, el número de muertos ascendía a 20 personas, pero los activistas y funcionarios del gobierno descubrieron más cadáveres cuando accedieron a algunas zonas de la ciudad. Entre las víctimas había una joven madre, su bebé recién nacido y una comadrona, dijo Herace.

El Primer Ministro Garry Conille prometió que los responsables enfrentarían a todo el peso de la ley, en declaraciones realizadas el viernes en Saint-Marc.

“Es necesario detenerlos, llevarlos ante la justicia y encarcelarlos. Deben pagar por lo que han hecho, y las víctimas deben ser indemnizadas”, afirmó.

La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo en un comunicado que estaba “horrorizada por los ataques de las bandas del jueves”.

La Unión Europea también condenó la violencia en una declaración el viernes, que dijo que marcaba “otra escalada en la extrema violencia que estos grupos criminales están infligiendo al pueblo haitiano”.

Tras el ataque, el gobierno haitiano desplegó en Pont-Sondé una unidad policial de élite con base en la capital, Puerto Príncipe, y envió suministros médicos para ayudar al único hospital de la zona, que se encuentra desbordado.

La policía permanecerá en la zona el tiempo necesario para garantizar la seguridad, dijo Conille, añadiendo que no sabía si tardaría un día o un mes. También hizo un llamado a la población, diciendo que “la policía no puede hacerlo sola”.

La violencia de las bandas en Artibonite, que produce gran parte de los alimentos de Haití, ha aumentado en los últimos años. Desde ese repunte, el ataque del jueves es una de las mayores masacres.

En la capital, Puerto Príncipe, controlada en un 80% por las bandas, se han producido otros similares, normalmente relacionados con guerras territoriales, en las que los miembros de las bandas atacan a civiles en zonas controladas por sus rivales. Muchos barrios no son seguros, y las personas afectadas por la violencia no han podido regresar a sus hogares, aunque sus casas no hayan sido destruidas.

Más de 700,000 personas -de las cuales más de la mitad son niños- se encuentran desplazadas en Haití, según un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones del 2 de octubre. Esto supone un aumento del 22% desde junio.

Puerto Príncipe acoge a una cuarta parte de los desplazados del país, que a menudo residen en lugares superpoblados, con escaso o nulo acceso a los servicios básicos, según la agencia.

Las personas obligadas a huir de sus hogares están siendo alojadas en su mayoría por familias, que han informado de importantes dificultades, como escasez de alimentos, instalaciones sanitarias desbordadas y falta de suministros esenciales en los mercados locales, según la agencia.