GOMA, Congo. Al menos 78 personas murieron al volcarse el jueves una embarcación abarrotada en el lago Kivu, en el este del Congo, informó un gobernador local. Horas más tarde se realizaba una frenética operación de búsqueda y rescate, ya que seguía sin saberse nada de la embarcación, en la que se cree que viajaban 278 personas.

Jean-Jacques Purusi, gobernador de la provincia de Kivu del Sur, declaró que el número de muertos era provisional y que podría aumentar. Según la información de que disponen las autoridades locales, había 278 personas a bordo.

El barco zarpó del puerto de Minova, en la provincia de Kivu Sur, a primera hora del día y se dirigía a Goma, en la provincia de Kivu Norte, dijo Purusi, hablando por teléfono.

“Todavía no tenemos (el cuadro completo de) toda la situación, pero lo tendremos mañana”, dijo a The Associated Press.

El barco se hundió cuando intentaba atracar a pocos metros del puerto de Kituku, según testigos que dijeron haber visto a los servicios de rescate recuperar al menos 50 cadáveres del agua.

Se trata del último accidente de barco mortal en el país centroafricano, donde el hacinamiento en las embarcaciones suele ser el culpable. Además, a menudo no se respetan las normas marítimas.

Las autoridades congoleñas han advertido a menudo contra la sobrecarga y han prometido castigar a quienes infrinjan las medidas de seguridad del transporte acuático. Pero en las zonas remotas de donde proceden la mayoría de los pasajeros, muchos no pueden permitirse el transporte público por las pocas carreteras disponibles.

“Estableceremos responsabilidades y pondremos en marcha un régimen de sanciones, pero también recomendaciones para mejorar la navegación en el lago”, declaró Purusi a la AP.

Añadió que la falta de equipamiento adecuado -no había chalecos salvavidas en la embarcación- probablemente contribuyó a la tragedia, al igual que el hacinamiento y la negligencia. Además, hubo una fuerte tormenta por la mañana en la zona del lago, añadió.

En junio, una embarcación sobrecargada se hundió cerca de la capital, Kinshasa, y 80 pasajeros perdieron la vida. En enero, 22 personas murieron en el lago Maî-Ndombe y en abril de 2023, seis murieron y 64 desaparecieron en el lago Kivu.

Testigos de la tragedia del jueves dijeron que el barco iba visiblemente abarrotado.

“Estaba en el puerto de Kituku cuando vi llegar el barco procedente de Minova, lleno de pasajeros”, declaró Francine Munyi a AP. “Empezó a perder el equilibrio y se hundió en el lago. Algunas personas se arrojaron al agua”.

“Muchos murieron y pocos se salvaron”, añadió. “No pude ayudarles porque no sé nadar”.

Los familiares de las víctimas y los habitantes de Goma se reunieron en el puerto de Kituku, acusando a las autoridades de negligencia ante la creciente inseguridad en la región.

Desde que los combates entre las fuerzas armadas y los rebeldes del M23 hicieron intransitable la carretera entre las ciudades de Goma y Minova, obligando a cerrar el paso a los camiones que transportan alimentos, muchos comerciantes han recurrido al transporte marítimo por el lago Kivu. Es una alternativa considerada más segura que el tráfico por carretera, amenazado por la inseguridad.

Pero según Elia Asumani, un agente marítimo que trabaja en esta línea, la situación se ha vuelto peligrosa:

“Tenemos miedo”, declaró a la AP. “Este naufragio era previsible”.

Bienfait Sematumba, de 27 años, dijo que había perdido a cuatro miembros de su familia.

“Todos han muerto. Ahora estoy solo”, dijo sollozando. “Si las autoridades hubieran puesto fin a la guerra, este naufragio nunca habría ocurrido”.

Los supervivientes, unos 10, fueron trasladados al hospital de Kyeshero para recibir tratamiento. Una de ellas, Neema Chimanga, dijo que seguía en estado de shock.

“Vimos cómo el barco empezaba a llenarse de agua hasta la mitad”, relató a la AP. “La puerta del barco se abrió e intentamos cerrarla. Pero el agua ya estaba entrando y el barco se inclinó”.

“Me tiré al agua y empecé a nadar”, dijo. “No sé cómo salí del agua”.