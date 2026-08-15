Tegucigalpa. Al menos tres personas murieron y otra resultó herida este sábado en Honduras, tras caer una camioneta a un barranco en la localidad de San Juan, Ceguaca, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, informaron fuentes oficiales y de socorro.

El accidente ocurrió esta madrugada en el sector de San Juan, municipio de Ceguaca, cuando el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, que derrapó y posteriormente cayó a una hondonada, según un informe de la Policía Nacional.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Kevin Cabrera, Yony Bautista y Rumilda Cabrera, de 15 años.

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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Honduras recuperaron los cuerpos sin vida de dos de las víctimas, que quedaron atrapadas en el interior del vehículo, y posteriormente localizaron el cadáver de la menor a varios kilómetros del lugar donde quedó la camioneta.

La persona herida fue identificada como Teresa Cabrera, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte en Honduras, superados únicamente por los homicidios, según los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En lo que va de 2026, los accidentes de tráfico han dejado más de un millar de muertos en el país, de acuerdo con registros de las autoridades, que atribuyen buena parte de estos sucesos al exceso de velocidad, el consumo de alcohol, las fallas mecánicas y la imprudencia de los conductores.