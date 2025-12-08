Un fuerte sismo sacudió la costa norte de Japón el lunes, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

BREAKING NEWS: According to the Japan Meteorological Agency, a powerful 7.2 magnitude earthquake occurred off the northern coast of Japan, and authorities have issued a tsunami warning.#deprem #sallandık #earthquake



pic.twitter.com/VaonvttsMJ — SaddamShah (@SaddaM_Shah92) December 8, 2025

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7.2 se registró frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con un epicentro a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar.

Emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros (10 pies).

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK.

A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 8, 2025

No hay reportes de daños al momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la magnitud en 7.6.