Cientos de bomberos lucharon el domingo contra los incendios forestales en Portugal, Grecia y España, mientras que España e Italia enviaron refuerzos a Portugal para ayudar a combatir un incendio de grandes proporciones que lleva más de tres días ardiendo.

Las autoridades instaron a los vecinos de algunas zonas de Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, a permanecer en sus casas y a cerrar puertas y ventanas debido al humo tóxico procedente de una planta de reciclaje en llamas que quedó envuelta por un incendio forestal.

El domingo por la tarde se declaró otro gran incendio forestal al oeste de Atenas, la capital griega. El cuerpo de bomberos informó de que se habían movilizado 155 bomberos, con el apoyo de voluntarios, equipos especializados, 16 aviones cisterna y seis helicópteros, para combatir el incendio que arrasaba un bosque de pinos en la zona de Mandra.

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En la zona de Vouzela, en el centro de Portugal, más de 1,200 bomberos, con el apoyo de casi 400 vehículos y 15 aeronaves, intentaron extinguir un incendio que se declaró el jueves, según la autoridad de Protección Civil. El incendio forestal había arrasado una superficie de 12,000 hectáreas (30,000 acres) hasta el domingo, según datos de la agencia de cartografía por satélite Copernicus de la Unión Europea.

La Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la UE ha informado de que España envió el viernes a Portugal 120 bomberos y 45 vehículos como refuerzos, mientras que también se enviaron tres aviones de extinción de incendios procedentes de Italia y España para prestar ayuda.

El domingo por la tarde, el incendio parecía estar remitiendo ligeramente; según los medios de comunicación portugueses, que citaban a las autoridades, ya no presentaba frentes activos importantes, aunque aún quedaban algunos focos de fuego.

En España, un incendio forestal que arrasa desde el viernes en la región nororiental de Girona había quemado casi 2,200 hectáreas (5,400 acres), según informó la agencia de noticias EFE. El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cataluña, Eduard Martínez, afirmó que el incendio tenía un perímetro de 40 kilómetros (25 millas) y que es posible que los bomberos no consigan controlarlo el domingo, según la EFE.

Humo tóxico procedente de un incendio forestal en el norte de Grecia

Al otro lado del sur de Europa, en Grecia, el sábado por la tarde se declaró un incendio que se propagó rápidamente en una planta de reciclaje cercana al barrio de Oraiokastro, en Salónica, lo que provocó alertas de evacuación en tres barrios y en un centro que acoge a 157 personas con discapacidad.

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Los fuertes vientos avivaron las llamas, y se movilizaron unos 160 bomberos para combatir el incendio durante toda la noche hasta que, al amanecer, pudieron despegar los aviones cisterna, según informó el cuerpo de bomberos.

El alcalde de Oraiokastro, Pandelis Tsakiris, declaró en la cadena estatal griega ERT que varios comercios y viviendas habían sufrido daños, pero que se tendría una visión más clara de la situación una vez que las autoridades llevaran a cabo una evaluación exhaustiva.

Un hombre de 76 años fue detenido como sospechoso de haber provocado el incendio por negligencia al generar chispas con su vehículo que incendiaron la vegetación cercana a la carretera, según informó el cuerpo de bomberos. Tenía previsto comparecer ante el fiscal el domingo.

El incendio se produjo pocos días después de que otro incendio forestal en una zona cercana se cobrara la vida de un niño de 12 años y de su padre.

La mayoría de los incendios en Grecia se deben a la negligencia, según el cuerpo de bomberos

El portavoz del cuerpo de bomberos, el brigadier Ioannis Artopoios, declaró el domingo en la cadena de televisión ERT que alrededor del 85 % de los incendios forestales en Grecia se debían a negligencias, entre ellas las chispas generadas por el uso de maquinaria agrícola, los cigarrillos tirados y el uso de barbacoas al aire libre. «Esto significa que la mayoría de ellos se podrían haber evitado», afirmó.

Grecia sufre incendios forestales frecuentes, a menudo devastadores, durante sus veranos calurosos y secos. En 2018, un incendio al este de Atenas se cobró la vida de más de 100 personas, mientras que un incendio de grandes proporciones ocurrido en 2023, que arrasó una remota reserva natural en el noreste de Grecia, fue el mayor incendio forestal registrado en la UE.

El país ha recurrido cada vez más a la tecnología para hacer frente a la amenaza de los incendios, agravada por el cambio climático. Está poniendo en funcionamiento un conjunto de cuatro satélites, lanzados a órbita baja en mayo, que se encargarán de vigilar los incendios forestales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.