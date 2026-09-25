Alertan que Rusia estaría planeando ataques contra Europa
La inteligencia danesa advierte que Moscú estaría incrementando sus acciones de sabotaje, ciberataques y otras operaciones híbridas contra países occidentales.
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Bruselas. La OTAN es capaz de gestionar incidentes de sabotaje y drones en Europa y cuenta con buenos planes de acción para afrontarlos, afirmó el secretario general de la alianza el jueves, mientras un servicio de inteligencia danés advirtió que Rusia está incrementando ese tipo de ataques.
El secretario general Mark Rutte manifestó que cree que el aumento del número de incidentes híbridos en países de la OTAN muestra que el presidente ruso Vladímir Putin está perdiendo la guerra en Ucrania, y que la mejor manera de responder es proporcionar más armas a las fuerzas armadas ucranianas.
“Todas las opciones de respuesta están ahí, y utilizaremos lo que necesitemos”, declaró Rutte al hablar en una ceremonia en Nueva York que conmemoraba el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Indicó que los ciudadanos de los 32 países de la OTAN pueden mantenerse tranquilos. “Putin está en una mala situación”, enfatizó. ”No está ganando la guerra en Ucrania”.
Agencia danesa dice que Rusia está más dispuesta a asumir riesgos
En una nueva evaluación de riesgos publicada el jueves, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca señaló que Rusia está dispuesta a intensificar su campaña híbrida —un término para el uso de actos hostiles no convencionales como sabotaje, ciberataques, desinformación y una serie de otros métodos— contra adversarios en Occidente y en la OTAN.
“Esto podría incluir ciberataques destructivos que paralicen funciones sociales críticas, así como ataques de sabotaje que conlleven un alto riesgo de víctimas”, indicó.
“Rusia se ha vuelto más dispuesta a asumir riesgos”, afirmó la agencia.
Los ataques híbridos pueden buscar desestabilizar a un país, poner a prueba sus defensas, tensar recursos o influir en la opinión pública, a menudo de una manera que dificulta identificar a los responsables.
Un mapa interactivo de The Associated Press que rastrea los incidentes de ataques híbridos muestra una escalada, de 59 en marzo de 2025 a más de 200 hasta este momento.
Primer ministro de Polonia preocupado por guerra híbrida de Rusia
El primer ministro polaco Donald Tusk advirtió la semana pasada que Rusia está planeando ataques híbridos con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, incluida Polonia.
Explicó que Rusia probablemente fingirá que los ataques son “accidentales” para “paralizar o al menos debilitar la motivación de los países de la OTAN” de acudir rápidamente en defensa de un miembro atacado.
La agencia danesa indicó que existe “un riesgo bajo pero creciente de que Rusia lance un ataque militar limitado contra uno o varios países de la OTAN que limitan con Rusia”, pero que esto “podría potencialmente ocurrir en los próximos meses”.
El objetivo sería desviar recursos europeos destinados a apoyar a Ucrania y sembrar división en la OTAN, señaló el servicio. Al mismo tiempo, apuntó que “no hay indicios de que Rusia vaya a lanzar una invasión abierta de uno o varios países de la OTAN”.
Funcionarios de la OTAN y de la Unión Europea han dicho que las fuerzas armadas de Rusia están demasiado ocupadas en Ucrania y que no han observado actividad militar inusual cerca de países europeos.
EEUU advierte que no se debe exagerar
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, declaró a principios de esta semana que el número de incidentes en este momento no indica que un conflicto es inminente.
“No creo que sea un volumen que signifique que es el comienzo”, expresó Whitaker el martes en Iowa, donde asistió a un panel sobre la OTAN junto a Rutte.
“No creo que a nadie le convenga encaminarse hacia un conflicto”, añadió. “Creo que una de las cosas con las que tenemos que ser muy cuidadosos es no reaccionar de forma exagerada ante cualquier tipo de actividad híbrida”.
“No hemos alcanzado ese umbral”, afirmó.