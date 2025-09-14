El excandidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González, emitió su opinión sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que responde a las medidas adoptadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Durante una entrevista ofrecida al programa Casa de América que transmite RTVE, Edmundo González indicó que “algo tiene que pasar” y “pronto”, cuando miles de efectivos militares estadounidenses se encuentran cerca de las costas venezolanas.

“Algo tiene que pasar, porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos”, manifestó.

Edmundo González habla sobre despliegue militar en el Caribe

Asimismo, agregó: “Tenemos 4,000 o 6,000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos acantonados allí en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones, F-35... Todo esto es un movimiento, pero muy importante. Algo tiene que ocurrir, no hay duda de eso”.

Al ser cuestionado sobre si esta situación pudiera resolverse a corto plazo, respondió que “debe ser pronto”.

Pese a esto, abogó por una salida negociada: “Ojalá no ocurra. Y que (Nicolás) Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”.

Además, afirmó que la situación de Venezuela es crítica. Al mismo tiempo, mencionó que el régimen de Nicolás Maduro atraviesa por una coyuntura insostenible. “Muy tensa, muy polémica, muy crispado el ambiente, porque después de haberse robado una elección como la que se hizo en Venezuela, donde la candidatura que yo representaba tenía una amplísima mayoría, y que ganó abiertamente, y que hubiese sido mucho más amplia la victoria si se hubiese permitido el voto de los venezolanos en el exterior”, recalcó.

También hizo referencia a las acusaciones de Estados Unidos que sugieren que Nicolás Maduro lidera el llamado Cartel de los Soles. “La información que tengo es la información pública que se ha hecho conocer en los medios y en los círculos de opinión en Venezuela. Que dicen eso, que ese cartel está conformado por buena parte de los generales del régimen que han sido y que mantienen un control sobre los aeropuertos, sobre las rutas donde se mueven los cargamentos de drogas, etc. Por eso es que llevan ese nombre de los Soles, porque significa el símbolo de los generales”, explicó.