TAIPÉI, Taiwán. El alpinista estadounidense Alex Honnold escaló el rascacielos Taipei 101 el domingo sin cuerdas ni equipo de protección.

La multitud reunida lo aplaudió cuando comenzó a escalar la torre de 508 metros (1,667 pies) el domingo por la mañana, utilizando las vigas metálicas horizontales para impulsarse con las manos.

Los espectadores volvieron a vitorear cuando se detuvo en un momento y se giró para mirarlos, con una camiseta roja de manga corta que resaltaba a medida que escalaba.

La escalada en solitario libre de Honnold al icónico edificio de la capital de Taiwán se transmitía en vivo por Netflix con 10 segundos de retraso. El ascenso, originalmente programado para el sábado, se retrasó 24 horas debido a la lluvia.

La escalada generó tanto entusiasmo como preocupación por las implicaciones éticas de intentar una aventura de tan alto riesgo en vivo. Honnold, conocido por su ascenso sin cuerdas a El Capitán del Parque Nacional de Yosemite, trepó por una esquina del Taipei 101 utilizando pequeños salientes en forma de L como puntos de apoyo. Periódicamente, tuvo que maniobrar y trepar por los laterales de grandes estructuras ornamentales que sobresalen de la torre.

El edificio tiene 101 plantas, y la parte más difícil son los 64 pisos que componen la sección central: las “cajas de bambú” que le dan al edificio su aspecto característico. Dividido en ocho segmentos, cada uno consta de ocho pisos de escalada empinada y en voladizo, seguidos de balcones, donde tomó breves descansos mientras ascendía.

Honnold no es el primer escalador en ascender el rascacielos, pero sí el primero en hacerlo sin cuerda. El escalador francés Alain Robert escaló el edificio el día de Navidad de 2004, como parte de la gran inauguración del que entonces era el edificio más alto del mundo.