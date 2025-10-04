LOS ÁNGELES. Un alpinista popular de Alaska cayó a su muerte desde la montaña El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, marcando la tercera muerte en el parque este verano.

Balin Miller, de 23 años, murió en un accidente de alpinismo el miércoles, confirmó su madre Jeanine Girard-Moorman. “Ha estado escalando desde que era un niño pequeño”, dijo ella. “Su corazón y su alma eran realmente dedicados solamente a escalar. Le encantaba escalar y nunca se trató de dinero ni de fama”. La muerte ocurrió en el primer día del cierre del gobierno federal, que dejó los parques nacionales “generalmente” abiertos, con operaciones limitadas y centros de visitantes cerrados, según el Servicio de Parques Nacionales.

El servicio de parques dijo en un comunicado que están investigando el incidente y que “los guardaparques y el personal de emergencia respondieron de inmediato. ”El Capitán es una de las características más impresionantes del Parque Nacional Yosemite, una enorme cara de granito casi vertical de aproximadamente 3,000 pies (915 metros) que atrae a alpinistas de grandes paredes de todo el mundo. Alex Honnold completó la primera escalada en solitario sin cuerda de El Capitán en 2017 para el documental “Free Solo”.

Muchos publicaron tributos a Miller en las redes sociales, diciendo que lo habían visto escalar en un livestream de TikTok durante dos días antes de su muerte y refiriéndose a él como “el tipo de la tienda naranja” debido a su distintivo campamento.

A principios de este año, un joven de 18 años de Texas murió en el parque mientras escalaba en solitario, es decir, sin cuerda, en una formación diferente. En agosto, una mujer de 29 años murió después de ser golpeada en la cabeza por una rama grande mientras caminaba.

Aunque todavía no está claro exactamente qué ocurrió, su hermano mayor, Dylan Miller, dijo que Balin estaba escalando solo con una cuerda líder —una manera de escalar solo mientras aún se está protegido por una cuerda— en una ruta de 2,400 pies (730 metros) llamada Sea of Dreams. Ya había terminado la escalada y estaba subiendo su último equipo cuando probablemente descendió por su cuerda, dijo Dylan.

Miller era un alpinista consumado que ya había ganado atención internacional por reclamar la primera ascensión en solitario de la Slovak Direct del Monte McKinley, una ruta técnicamente difícil que le tomó 56 horas completar, según publicó en su Instagram en junio. Creció escalando en Alaska con su hermano y su padre, quien también era alpinista. Mientras que a Dylan le llevó un poco más de tiempo enamorarse del deporte, a su hermano menor le encantó al instante.

“Él decía que se sentía más vivo cuando estaba escalando”, dijo Dylan Miller. “Soy su hermano mayor, pero él fue mi mentor.” Este año, Balin Miller también pasó semanas escalando en solitario en la Patagonia y las Montañas Rocosas Canadienses, completando una escalada de hielo notoriamente difícil llamada Reality Bath, que no se había repetido en 37 años, según la revista Climbing.

“Probablemente ha tenido uno de los últimos seis meses de escalada más impresionantes que se me ocurran”, dijo Clint Helander, un alpinista de Alaska, al Anchorage Daily News. Pero se suponía que este viaje más reciente a Yosemite no iba a ser una escalada difícil. Miller acababa de llegar dos semanas antes para escalar y disfrutar de la belleza y la soledad del parque antes que el resto de su familia, que planeaba reunirse allí.

Más que un alpinista, amaba a los animales y era divertido, amable y lleno de vida, dijo su madre. A menudo trepaba con una franja de pecas brillantes en los pómulos, describiéndolo en una entrevista de la revista Climbing como “un guerrero que se maquilla antes de ir a la batalla”. “Ha inspirado a tanta gente a hacer cosas que quizás sean impensables, incluyéndome a mí. No puedo imaginar escalar nunca más sin él”, dijo su hermano.