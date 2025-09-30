El pasado sábado 27 de septiembre de 2025, una pareja de recién casados protagonizó una situación angustiante en Egipto durante la celebración de su boda, luego de que el novio sufriera un infarto mientras bailaba con su pareja.

La inesperada situación fue grabada por uno de los asistentes al evento, quien posteriormente la compartió en redes sociales. En las imágenes se puede ver que al inicio la ceremonia transcurría con total normalidad mientras los esposos realizaban una danza tradicional conocida como Saidi.

Durante los primeros segundos, el novio, identificado como Ashraf Abu Hakam, aparece vestido con un traje de color negro y bailando de un lado a otro con la ayuda de un bastón, como parte del ritual.

Sin embargo, unos segundos después el hombre decide cederle su turno a uno de los invitados y permanecer a un extremo de la pista. En una oportunidad se coloca la mano en el pecho e intenta recuperar el aliento.

Ashraf Abu Hakam sintió una molestia en el pecho

Pese a que en la grabación se logra apreciar la forma en la que el novio trata de mantener la calma ante sus síntomas y no mover mucho el cuerpo, instantes más tarde se desploma ante la mirada atónita de los asistentes.

De inmediato sus seres queridos detuvieron la música y las personas que se encontraban cerca no dudaron en auxiliarlo, pero al no lograr que Ashraf Abu Hakam reaccionara tuvieron que trasladarlo de emergencia a un centro médico.

Una vez allí, los doctores le informaron a la familia que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que había fallecido durante el trayecto al hospital. Los profesionales también señalaron que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco fulminante.

Hasta el momento, el informe de los médicos no revela si el sujeto tenía antecedentes que desencadenaran la trágica situación.

Por su parte, varios de sus seres queridos lamentaron lo sucedido, especialmente porque desde el inicio el hombre participó con emoción en los preparativos del matrimonio.

Sumado a esto, algunos usuarios en redes sociales expresaron sus condolencias y se mostraron preocupados por el estado emocional de la esposa, ya que ella estuvo presente en el momento del incidente.