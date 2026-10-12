“¡Alto, alto, alto!”. Esas fueron algunas de las palabras que pronunció un hombre mientras intentaba detener el ataque de un tigre en un zoológico de Inglaterra. La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y que muestran los momentos de angustia que se vivieron en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre, cuando el hombre ingresó al espacio reservado para los felinos y fue atacado por uno de ellos. La víctima sufrió heridas graves y murió en el lugar, pese a la intervención de los equipos médicos.

Las circunstancias que lo llevaron a entrar al recinto siguen bajo investigación. Entretanto, los testimonios de los visitantes y las imágenes difundidas han permitido conocer algunos detalles de lo sucedido.

PUBLICIDAD

En una de las grabaciones se observa al hombre dentro del hábitat de los tigres mientras uno de los animales se aproxima y comienza a atacarlo.

En medio de la angustia, la víctima intenta reaccionar y le grita al felino: “¡Alto, alto, alto!” y “¡No, no, no!”, aparentemente con la intención de detenerlo. Sin embargo, el animal vuelve a abalanzarse sobre él.

Durante la secuencia también se escuchan las voces de quienes observaban desde el área destinada al público. Algunos visitantes intentaron llamar la atención del animal, aunque no podían intervenir directamente sin exponerse al peligro.

La escena causó conmoción entre las personas que se encontraban en el parque, donde había familias con niños. Tras el incidente, el personal ordenó la evacuación de las instalaciones y los equipos de emergencia acudieron al lugar.

La Policía de South Yorkshire confirmó que recibió el reporte hacia la 1:35 p.m., hora local. En su comunicado, indicó que el hombre sufrió heridas graves durante el ataque y que fue declarado muerto en el sitio.

Las autoridades también hicieron un llamado a no compartir las grabaciones del hecho debido a su contenido sensible. La difusión de las imágenes ha generado atención en redes sociales, pero la investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del incidente.

¿Qué pasará con el tigre tras la muerte del hombre?

Una de las preguntas que surgieron después de la tragedia fue qué ocurriría con el animal involucrado. Ante las inquietudes recibidas, el Yorkshire Wildlife Park confirmó el domingo 11 de octubre que el tigre, llamado Altai, se encontraba bien y que no sería sacrificado como consecuencia del ataque.

PUBLICIDAD

En un mensaje divulgado por la institución, la administración aseguró que el felino permanecía a salvo. También expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y señaló que el equipo del parque estaba profundamente afectado por lo sucedido.

La Policía de South Yorkshire había informado previamente que el animal permaneció dentro del recinto después del ataque y que no representaba un riesgo general para los visitantes. Por su parte, el zoológico activó sus protocolos de emergencia y colaboró con las autoridades para esclarecer los hechos.

El parque anunció que permanecería cerrado el domingo mientras sus trabajadores recibían acompañamiento especializado tras lo ocurrido. La medida se adoptó después de una jornada que conmocionó tanto a los visitantes como al personal del establecimiento.

Por ahora, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de la víctima ni han establecido públicamente qué la llevó a ingresar al hábitat. Esas circunstancias forman parte de las indagaciones que buscan reconstruir los momentos previos al ataque.