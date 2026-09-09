Yábloko, el único partido político ruso que se opone a la guerra en Ucrania, denunció este miércoles haber recibido “amenazas de muerte” para que sus miembros retiren sus candidaturas a las elecciones legislativas del 20 de septiembre.

Los candidatos que recibieron las amenazas fueron los dos miembros de la formación liberal que aspiran a entrar en la asamblea regional del enclave báltico de Kaliningrado, informó el partido en su canal de Telegram.

“Si ustedes están a favor de la vida, entonces, defiendan la vida de su gente. Retiren a R (Román Morózov) y D (Dmitri Mamáev). ¿Para qué sacrificios innecesarios? Un benefactor", señala la amenaza.

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Morózov y Mamáev son candidatos por circunscripciones electorales, ya que la Justicia de Kaliningrado anuló el registro de Yábloko por listas de partidos.

El líder Yábloko, Nikolái Ribakov, se dirigió al Ministerio del Interior para que abra una investigación y “tome medidas para garantizar la seguridad de los candidatos”.

Otro candidato de Yábloko, Kiril Rumiántsev, recibió en agosto amenazas de muerte por las redes sociales, motivo por el que otros cuatro miembros del partido renunciaron a concurrir en los comicios.

El único partido opositor legal de Rusia he denunciado en las últimas semanas toda clase de presiones desde que el Tribunal Supremo ruso excluyera hace un mes a Yábloko de las elecciones a la Duma o cámara de diputados federal por listas de partidos.

Además, otra veintena de candidatos por circunscripciones han tenido que abandonar la carrera electoral tras ser acusados de extremismo, desprestigio de las Fuerzas Armadas u otras violaciones, que el partido considera políticamente motivadas.

Con todo, Yábloko continúa su campaña a favor del cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones en Ucrania con el lema ‘Por la paz y libertad’, lo que contrasta con el ‘Todo por la Victoria’ del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Según los sondeos del Centro Levada, un 59 % de los rusos aboga por el inicio de negociaciones de paz, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en proseguir las acciones militares hasta tomar, como mínimo, todo el Donbás.

La oposición en el exilio ha llamado abiertamente a los rusos a votar por los candidatos de Yábloko en aquellas circunscripciones en donde la Justicia aún les permite concurrir.