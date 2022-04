Madeleine McCann fue arrancada de su habitación de hotel una calurosa noche del 2007 en medio de unas vacaciones familiares en Portugal. Mientras ella y sus hermanos dormían, sus padres y un matrimonio amigo cenaban a pocos metros de su cuarto e iban a verlos cada quince minutos. Sin embargo, en una de las rondas, descubrieron la cama de la niña vacía. A partir de ese momento, comenzó la ardua búsqueda del culpable. A 15 años del oscuro suceso, un amigo cercano del principal sospechoso dio detalles inéditos sobre el caso.

El caso de Madeleine McCann se convirtió en uno de los más famosos a nivel internacional y las fotos de la niña dieron vuelta el mundo. Sus padres, Kate y Gerry McCan, formaron una organización dedicada enteramente a la búsqueda de la niña y de la persona culpable de su desaparición. Tras varios años de intriga, en junio del 2020 las autoridades posicionaron a Christian Brueckner como principal sospechoso del caso.

El hombre alemán cumple actualmente una condena de siete años por violar a una mujer en Algrave, dos años antes de que la niña se desapareciera del hotel sin dejar rastro. Asimismo, cuenta con un extenso prontuario de crímenes de índole sexual, especialmente vinculados al abuso de menores y a la portación de pornografía infantil. En el 2015, luego de que su novia lo acusara por violencia doméstica, la Policía allanó su hogar y encontró no solo filmaciones ilegales sino también diversas conversaciones que mantuvo con otros pedófilos a través de las redes.

A quince años del hecho y con todas las miradas puestas en Brueckner, uno de sus amigos cercanos se animó a hablar por primera vez del caso. Christian Post, un alemán de 54 años, reconoció haber conocido a su compatriota a principios del 2000 mientras tomaban un trago en un bar de Algrave. A pesar de que sabía que tenía antecedentes por robo, nunca se imaginó que podía existir algo tan perverso detrás de su fachada amigable.

No obstante, reconoció que luego de enterarse a través de los medios de su pasado de violaciones y violencia sexual, se convenció de que él era el culpable. “Estoy 100% seguro de que él se llevó a Madeleine”, declaró durante una entrevista con The Mirror. Y continuó: “Creo que la encontró de casualidad y que se la llevó por el impulso del momento. Creo que una vez que te convertiste en pedófilo, hay un interruptor en tu cerebro que ya no se puede apagar. Si él vio a una niña durmiendo sola en un departamento, seguramente se la llevó”.

Post reveló que, en una ocasión, fue al hogar de Brueckner y notó que tenía entre 60 y 100 pasaportes perfectamente apilados. “Me dijo que los obtuvo en sus ‘paseos nocturnos’ en Praia da Luz (zona de Portugal en donde vacacionaban los McCann), trepando a los balcones y entrando a través de las ventanas. Eso demuestra cuántos robos debe haber cometido”, detalló. “Dijo que entraba en las habitaciones y tomaba lo que quisiera. En ese momento supuse que estaba hablando de dinero en efectivo, joyas, pasaportes. Pero ahora, ¿quién sabe?”, sentenció.

Finalmente, admitió estar arrepentido de no haber informado a la Policía sobre los robos nocturnos que realizaba su entonces amigo y que, ahora, hará todo lo posible para que se haga Justicia. “Espero que lo encierren y que tiren la llave”, manifestó.

El caso de Madeleine McCann llega a su fin tras 11 años

A finales de marzo de 2022, los investigadores británicos del caso Madeleine McCann afirmaron que la investigación sobre la desaparición de la niña terminará en breve sin que hayan conseguido detener al culpable.

Las autoridades de Scotland Yard estuvieron en 2011 a cargo de la “operación Grange”, lanzada cuatro años después de la desaparición de la niña. El diario The Sun confirmó el fin de la búsqueda británica, cuyo último aporte fue ubicar a Brueckner como principal sospechoso. En paralelo, se elevó una solicitud para extender la búsqueda durante seis meses más, pero no hay certezas de que se conceda ese plazo.