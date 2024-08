El grupo de piratas informáticos ‘Anonymous’ se sumó a las voces que denuncian un fraude electoral en Venezuela, por parte delgobernante Nicolás Maduro, y anunció que como acto de protesta, ‘hackeo’ sobre 45 páginas de ese gobierno.

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales 2024 de Venezuela, ‘Anonymous’ utilizó su cuenta de X para acusar al presidente Nicolás Maduro de fraude electoral. “Chile, Costa Rica y Perú rechazan la pretensión de victoria de Maduro. Se esperaba que más países también lo rechazaran. Hubo una campaña de fraude electoral en Venezuela por parte de Maduro, no necesitas hackers para mostrar lo que el pueblo presenció hoy”, sostuvo la organización clandestina en su red social.

“En las últimas 48 horas, el colectivo #Anonymous ha eliminado con éxito más de 45 sitios web gubernamentales, algunos de los cuales han sido pirateados, exponiendo la corrupción y el engaño de este régimen opresivo”, informó la agrupación. “Este es solo el comienzo. Continuaremos apoyando la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia”, agregaron, según recogió el diario La República.

¿Qué es ‘Anonymous’?

Anonymous es un grupo que se autodenomina activista por los derechos humanos. Tal como dice su nombre, buscan el anonimato en Internet, por esta razón cada vez que quieren dar un anuncio polémico se muestran cubiertos con una máscara del anarquista de ‘V for Vendetta’, de la novela gráfica de Alan Moore, en la que se basó la película homónima.

Este colectivo conformado por integrantes de distintos países se dio a conocer en el 2008, por iniciar ataques cibernéticos a gobiernos, agencias y grandes corporaciones, revelando información confidencial y comprometedora en Internet.

Con el tiempo, las acciones de ‘Anonymous’ dejaron de solo desarrollarse en la red, y han participado de marchas y protestas ocultando su identidad bajo su característica máscara.

De los hacktivistas que forman parte de este grupo se sabe muy poco. A pesar de los intentos de distintos gobiernos en el mundo, su identidad es una incógnita. Al no existir una jerarquía en este grupo, es casi imposible llegar a sus miembros, sobre todo si se tienen en cuenta que se mantienen en el anonimato.

¿Cuál es el lema de ‘Anonymous’?

Con el pasar de los años, la misión de ‘Anonymous’ se empezó a centrar en revelar datos e información secreta de gobiernos, organizaciones o personalidades que atenten contra la libertad de expresión, el acceso a la información o la independencia de Internet. Por esta razón, no sorprende que su lema sea el siguiente: “El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos, no olvidamos. ¡Espéranos!”.