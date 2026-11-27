Decenas de clientes hicieron fila y se agolparon este jueves en un hipermercado de Osasco, en la región metropolitana de São Paulo, para aprovechar las ofertas en televisores en el ‘Black Friday’, en un contexto de estancamiento del consumo y repunte de la inflación en Brasil.

“Todo el mundo se planifica y sabe que va a haber grandes ofertas”, explicó a EFE Marina Correia, gerente de productos de Samsung Brasil, para cuya empresa, esta es la fecha de mayores ventas del año.

A ello se suma, según Correia, que a final de año llega el decimotercer salario, una paga extra que reciben los trabajadores y que inyecta más dinero en el mercado.

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Rossiel Acevedo, de 59 años, no tenía previsto salir con un televisor de 58 pulgadas, sino que había ido a comprar unos neumáticos para el coche cuando vio la promoción.

“Lo necesitaba desde hacía unos seis meses. Me había comprado uno hace poco, pero se rompió”, contó a EFE.

Como muchos brasileños, lo pagará a plazos, en 15 cuotas con la tarjeta de la tienda y le parece un buen método “mientras las cuotas no sean muy altas”.

Por su parte, Giovane Mauricio, de 16 años, pagó 2,300 reales (unos 400 dólares) por su televisor y considera el ‘Black Friday’ una “oportunidad extraordinaria”.

“Una tele siempre hace falta”, resumió.

Pero no todos se fían de las rebajas. En Brasil se ha popularizado la expresión ‘black fraude’ para denunciar a los comercios que suben los precios en los días previos para luego anunciar falsos descuentos: “Pagas la mitad del doble”, dicen los brasileños.

La Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) prevé que los electrónicos y utilidades domésticas, entre ellos los televisores, sean el sector que más facture, con 4,700 millones de reales (unos 818 millones de dólares).

Para el conjunto del ‘Black Friday’, la CNC calcula unas ventas de 11,520 millones de reales (unos 2,005 millones de dólares), lo que significaría un 1.8 % más en términos reales que en 2025 y el mejor resultado desde 2014.

El consumo, sin embargo, avanza a paso lento, ya que según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), las ventas del comercio minorista crecieron un discreto 0.2 % en septiembre respecto a agosto.

Al mismo tiempo, la inflación escaló en octubre hasta el 4.63 % interanual, frente al 4.58 % de septiembre, impulsada por el encarecimiento de los alimentos.