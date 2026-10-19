ABU SNIN, Israel — La policía israelí ha informado de que el lunes detuvo a diez personas en relación con una ola de violencia por parte de colonos que incluyó agresiones a una periodista y a diplomáticos europeos en la Cisjordania ocupada durante el fin de semana.

Israel había sido objeto de duras críticas internacionales por los ataques. La policía israelí no identificó a los sospechosos ni especificó su papel en los ataques, que se produjeron durante un recrudecimiento de la violencia de los colonos en plena temporada anual de la cosecha de aceitunas palestina.

El viernes, la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine fue agredida por un grupo de jóvenes colonos varones en la localidad de Abu Falah, lo que le provocó varias costillas y vértebras rotas. Además, fue operada de un dedo que casi se le había seccionado y se está recuperando de lo que parecían ser heridas de arma blanca en la parte inferior del cuerpo, que requirieron puntos de sutura.

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Un día después, unos colonos enmascarados atacaron a un grupo de diplomáticos europeos y a otras personas que visitaban la localidad cristiana de Taybeh.

La violencia de los colonos se ha intensificado en los últimos años, y las organizaciones de derechos humanos afirman que los agresores rara vez son detenidos o sancionados por los ataques contra los palestinos.

Desde su cama del hospital el domingo, Levine afirmó que se sentía «conmocionada y ofendida» porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hubiera puesto en duda el ataque —del que fue testigo una multitud de personas— al calificarlo de «supuesto».

El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, condenó el atentado calificándolo de «acto terrorista despreciable perpetrado por cobardes enmascarados» y afirmó que deberían pasar años en prisión. El presidente de Israel y varios políticos de la oposición también se pronunciaron en contra del atentado.

El atentado contra los diplomáticos tuvo como objetivo al cónsul general de Bélgica, a diplomáticos franceses y polacos y a representantes católicos.

«Hay que poner fin a la impunidad de los colonos violentos», declaró posteriormente el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prevot.

La policía israelí ha afirmado que lleva recopilando pruebas y declaraciones de testigos desde los atentados del fin de semana. Los sospechosos han sido trasladados para ser interrogados. Según han indicado, en la investigación han participado el servicio de seguridad interna Shin Bet, la policía fronteriza paramilitar y el ejército israelí.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.