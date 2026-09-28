Un hombre de 25 años fue detenido en Japón luego de que presuntamente arrojara a sus dos hijas pequeñas desde el balcón de un apartamento ubicado en el sexto piso de un edificio en Kakamigahara, en la prefectura de Gifu.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 26 de septiembre y quedó registrado por cámaras de seguridad cercanas. Según reportaron Japan Today, Nagoya TV News y CBC Television News from Japan, el hombre fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

Las menores tienen 1 y 4 años y fueron llevadas a un hospital después de caer desde el edificio. Ambas estaban conscientes y, de acuerdo con los reportes citados, las lesiones que sufrieron no ponían en riesgo sus vidas.

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La intervención policial comenzó varias horas antes del incidente.

Según los medios japoneses citados por People en Español, alrededor de las 11:30 p.m. del viernes 25 de septiembre, la esposa del hombre llamó a la policía y denunció que su esposo la había sujetado del brazo durante una discusión.

Los agentes acudieron al apartamento y hablaron con la mujer fuera de la vivienda. Sin embargo, el hombre presuntamente se negó a cooperar y permaneció dentro del apartamento.

La situación continuó durante varias horas hasta que la policía se preparó para ingresar a la vivienda.

Ante la posibilidad de que ocurriera una emergencia, los agentes colocaron colchones debajo del edificio.

Los reportes citados ofrecen detalles ligeramente distintos sobre quién proporcionó los colchones. CBC Television News señaló que fueron suministrados por el departamento de bomberos, mientras que Japan Today indicó que la policía los colocó como medida preventiva ante la posibilidad de que alguien cayera desde el edificio.

Fue alrededor de las 4:20 a.m. cuando la situación llegó a su punto más crítico.

Según los reportes, mientras los agentes se disponían a entrar al apartamento, el hombre presuntamente arrojó a sus dos hijas desde el balcón del sexto piso.

Las niñas cayeron sobre los colchones que habían sido colocados en el suelo.

Cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores captaron el momento de la caída.

Las imágenes, difundidas por CBC Television News y Nagoya TV News, muestran dos objetos cayendo desde el balcón del edificio. Las imágenes fueron posteriormente utilizadas para documentar el incidente.

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Tras la caída, las menores fueron atendidas y trasladadas a un hospital.

De acuerdo con los medios citados, ambas permanecían conscientes y los médicos determinaron que sus heridas no parecían poner sus vidas en peligro.

El hombre fue identificado como Tomokazu Miura, de 25 años. Tras el incidente quedó bajo custodia de las autoridades japonesas bajo sospecha de intento de asesinato.

Según los reportes citados por People en Español, Miura permaneció en silencio durante los interrogatorios policiales.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente y lo ocurrido dentro del apartamento antes de que las niñas fueran lanzadas desde el sexto piso.