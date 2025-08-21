El caso de Laura Camila Blanco, periodista que murió al caer de un noveno piso de un edificio en la ciudad de Bogotá el pasado 27 de julio, tomó un nuevo giro.

Fuentes de la Fiscalía y la familia de la joven le confirmaron a el periódico EL TIEMPO que el novio de Blanco fue capturado por las autoridades.

La familia, en varias oportunidades, ha señalado que una de las preguntas más significativas para esclarecer lo ocurrido ese día es: ¿qué ocurrió en esa habitación del apartamento cuando la joven estaba con su novio?

La pareja sentimental de Blanco es una de las fichas claves para la investigación, pues en su relato indicó que la periodista se “lanzó por la ventana”. Sin embargo, sus familiares no creyeron esa versión.

¿Qué se sabe de la captura?

Óscar Santiago Gómez Leal, novio de la periodista fue detenido en el barrio La Estrada, en Engativá. El abogado de la familia, Oswaldo Medina, dijo en Noticias Caracol que “la Fiscalía General de la Nación ha actuado en la investigación del feminicidio de Laura Camila Blanco de forma organizada, priorizando labores investigativas y desplegando de forma acertada su equipo de trabajo de investigadores”.

Y agregó que las autoridades “han logrado recaudar elementos materiales de prueba, entrevistas, inspecciones judiciales y adicionalmente llegó de manera oportuna y rápida la necropsia del instituto nacional de Medicina Legal”.

El abogado de la familia confirmó que la captura de “Óscar Santiago Gómez Leal fue por el delito de feminicidio agravado contra la humanidad de su pareja”.

La familia no creyó la versión del novio de Laura Camila Blanco

La familia de la periodista ha mencionado en varias entrevistas que creen que se trató de un feminicidio y descartan la versión del novio porque:

La familia señala que el relato de Óscar Santiago Gómez Leal “no tiene sentido”. El hombre contó que la mujer corrió y se lanzó; sin embargo, el hermano de Blanco dice que el tamaño del cuarto es limitado para eso.

Fuentes judiciales revelaron que, al parecer, encontraron señales de lo que serían algunos golpes en el cuerpo de Laura, los cuales se habrían producido antes de la caída al vacío.

Una vecina del edificio señaló que “escuchó una discusión entre un hombre y una mujer cerca de la recepción del edificio” y agregó que “la mujer sollozaba, lo que indica que estaba llorando”.

Los familiares afirman que la escena fue alterada. “Ellos estaban tomando y cuando el CTI llegó todo estaba ordenado, no había botellas, la ventana estaba cerrada”, dijo Cecilia Osorio, madre de la periodista.

Familia habla de varios comportamientos de Óscar Santiago Gómez Leal

Jhoan Blanco, hermano de Laura Camila, en diálogo con EL TIEMPO, recordó episodios que involucrarían al novio, por los cuales la familia considera que la comunicadora era víctima de violencia de género en su relación sentimental.

Afirmó que conoció “bastantes peleas y escenas de celos”: “Una persona normal diría que (eran pelas) por una estupidez. Yo evidencié varias peleas y estuve en muchos momentos apoyando a mi hermana en ese tipo de situaciones”.

“Yo intervine en una en la que estuvo a punto de pasar a los golpes”, reveló.

Por otro lado, la señora Cecilia le dijo a este diario que “él era demasiado celoso. Él tenía acciones maquiavélicas”.

Incluso, recordó un comportamiento recurrente con su hija: “Esperaba que se durmiera para desbloquearle el celular y revisarle absolutamente todo. Ellos asistieron a una terapia de pareja; el terapista le dijo que él tenía celopatía y que, si querían tener una relación, debía tratarse”.

La madre de la periodista afirmó, en su momento, en W Radio que el hombre “le hacía muchas exigencias” a su hija y que, desde el día de los hechos, “no ha tenido ninguna comunicación con él”.

“Mi hija me decía que no sentía que fuera bien recibida en la casa de él, preferían que él estuviera con su expareja”, dijo.