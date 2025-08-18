Escoger el nombre de los hijos no siempre es una tarea fácil para los padres; a veces se dejan llevar por la creatividad y terminan poniéndoles nombres poco comunes que llaman la atención. Así ocurrió en Cereté, Córdoba, Colombia donde una recién nacida fue registrada como Chat Yipiti Bastidas Guerra.

Aunque para muchos pueda parecer una “broma”, lo cierto es que los progenitores de la pequeña se dejaron llevar por el auge que tiene la herramienta tecnológica más influyente de la actualidad, ChatGPT, y decidieron llamar a su hija así.

Según los medios locales, el registro se llevó a cabo el viernes 15 de agosto, hacia las 9:15 de la noche, en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al parecer, la entidad no presentó ninguna objeción a la hora de registrarla.

PUBLICIDAD

Esto ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, pues muchos no están de acuerdo con la decisión de los padres, ya que no saben qué consecuencias pueda traer en el futuro.

Registraduría Nacional del Estado Civil no se opuso a la inscripción del nombre

Aunque en Colombia la ley permite total libertad a los padres para nombrar a sus hijos, existen casos en los que la Registraduría Nacional del Estado Civil se ha negado, debido a que puede afectar la dignidad del menor.

Tanto así que, hace unos años, la entidad recalcó que los funcionarios pueden abstenerse si los nombres inciden en el libre desarrollo de la personalidad.

“No se niega la inscripción, pero sí hay oposición a escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor; por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”, dice el comunicado.

La entidad se ha negado a inscribir nombres como Judas, Satanás, Belcebú, Warnerbro y Miperro, pero en esta ocasión, Chat Yipiti no tuvo ningún problema y pudo ser registrado con normalidad.

De acuerdo con la información disponible, esta sería la única persona en Colombia que lleva el nombre del ‘chatbot’ de OpenAI.