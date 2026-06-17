Un ruso de 18 años fue detenido en la ciudad de Nizhni Taguil, en los Urales, tras hacerse llamar Adolf Hitler a la hora de pedir una pizza, informó hoy la agencia RIA Nóvosti.

La detención del joven tuvo lugar después de que un diputado regional presenciara el momento, cuando el ruso pidió su pizza en un restaurante de comida rápida.El legislador relató lo ocurrido en sus redes sociales, adjuntando la hora del suceso y la foto del joven.

Más tarde, el Ministerio del Interior confirmó la detención y aseguró que el estudiante “está arrepentido y ha presentado sus disculpas a todas las personas que pudieron sentirse ofendidas” por su comportamiento.

“El estudiante aseguró que no es nazi y tampoco simpatiza con los nazis”, afirmó un portavoz del ministerio.

El delito administrativo sobre la propaganda de la simbología nazi se castiga en Rusia con hasta 15 días de arresto, multas o trabajos comunitarios .