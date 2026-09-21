Asesinan a tiros a influencer brasileña
Las autoridades no han revelado la causa del ataque ni han informado sobre personas arrestadas.
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La influencer brasileña Rafaella Cabral murió tras ser baleada el domingo frente a un club en Teresina, Brasil, en un caso que las autoridades investigan como homicidio.
Cabral, conocida en Instagram por compartir contenido sobre su vida diaria, el jiu-jitsu y su familia, tenía más de 10,000 seguidores y era madre de dos hijos. En su perfil también se describía como instructora de kitesurf, abogada y masajista.
De acuerdo con la Policía Militar, citada por el medio brasileño g1, la influencer se encontraba en un club de la ciudad cuando salió para buscar un objeto en su vehículo. Poco después, testigos escucharon varios disparos y la encontraron tendida sobre el pavimento.
Las autoridades no han revelado la causa del ataque ni han informado sobre personas arrestadas.
El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y Protección de Personas, que hasta el momento no ha establecido un motivo ni ha confirmado las circunstancias que llevaron al asesinato.
Según g1, Cabral había sido investigada anteriormente por presunta posesión ilegal de un arma de fuego y posibles vínculos con una organización criminal. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que esa investigación tenga relación con su muerte.
La noticia fue confirmada por una amiga cercana mediante varias publicaciones en las historias de Instagram de Cabral, donde recordó los últimos momentos que compartieron juntas.
En la publicación más reciente de la influencer, compartida dos días antes del crimen, decenas de seguidores dejaron mensajes de despedida y expresaron su consternación por su muerte.