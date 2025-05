Ciudad de México. La secretaria particular de la alcaldesa de la Ciudad de México y un asesor fueron asesinados el martes en un ataque armado en el sur de la capital, informaron autoridades locales.

La alcaldesa capitalina Clara Brugada dijo en un comunicado que los asesinatos tuvieron lugar en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, donde fueron atacados su secretaria Ximena Guzmán y su asesor José Muñoz.

Brugada indicó que personal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía capitalina, con apoyo de las autoridades municipales, ya iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los probables responsables, que viajaban a bordo de una motocicleta.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana cuando Guzmán se trasladaba en un vehículo y fue alcanzada por dos sujetos que iban en una motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones provocando la muerte de Muñoz, que conducía la unidad. Guzmán intentó evadir los disparos al salir del automóvil pero fue herida mortalmente y su cuerpo quedó tendido en el pavimento, informaron medios locales.

Al lamentar los homicidios la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hasta mediados del año pasado se desempeñó como alcaldesa capitalina, dijo en su conferencia matutina que no habrá impunidad en este caso y exhortó a esperar el avance de la investigación.

Sheinbaum indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que la secretaria particular de Brugada hubiera recibido alguna amenaza y agregó que la funcionaria no tenía guardaespaldas.

Durante el primer trimestre del año en la metrópolis mexicana, donde están las sedes de todos los poderes públicos, se reportaron unos 188 homicidios dolosos, levemente por encima del registro del mismo período del año pasado.

El ataque contra la colaboradora de la alcaldesa ocurre a cinco años de la agresión que sufrió Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal, cuando se desempeñaba como jefe de la policía capitalina. El ataque contra el jefe policial fue perpetrado por miembros del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación