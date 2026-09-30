El asesinato de la socialité de Hong Kong Abby Choi estuvo probablemente relacionado con una disputa económica con su exsuegro por un piso de lujo, según afirmó este miércoles la fiscalía, en un caso que ha conmocionado a la ciudad tras el hallazgo, hace tres años, del cadáver desmembrado de Choi.

En su alegato inicial en el juicio por asesinato, la abogada Charlotte Draycott, en representación de la acusación, alegó que el exmarido de Choi, Alex Kwong, su padre, Kwong Kau, y su hermano, Anthony Kwong, mataron a Choi de forma conjunta en febrero de 2023.

La abogada afirmó que los padres de Choi eran personas acomodadas y que la familia de su pareja, Chris Tam, tras su divorcio, era extremadamente rica. Según ella, la familia Kwong no era rica.

PUBLICIDAD

“Mencioné el dinero porque, según tenemos entendido, fue la causa de lo que ocurrió”, afirmó Draycott.

Choi era una mujer de la alta sociedad de 28 años y madre de cuatro hijos que compartía en las redes sociales su glamurosa vida, llena de sesiones fotográficas y desfiles de moda. Días antes de su muerte, publicó un mensaje en el que comentaba que había asistido a un desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París.

Las autoridades encontraron partes de su cuerpo desmembrado en una vivienda de un pueblo del norte de Hong Kong, donde los delitos violentos son poco frecuentes.

Su exmarido y los otros dos acusados fueron imputados por el asesinato de Choi, y se enfrentan a cadena perpetua si son declarados culpables de asesinato. También se les imputa haber impedido el entierro legal de un cadáver.

Un jurado compuesto por nueve personas determinará si los acusados son culpables. El juez Brian Keith les comunicó que los tres acusados se declararon inocentes del cargo de asesinato. Kwong Kau también se declaró inocente del otro cargo, pero sus hijos lo admitieron.

Choi y Alex Kwong tuvieron dos hijos y mantuvieron una buena relación tras su divorcio, según explicó Draycott. Choi compró un piso de lujo para que vivieran sus dos hijos mayores. Lo puso a nombre de Kwong Kau para evitar el mayor impuesto que habría tenido que pagar si lo hubiera registrado a su propio nombre, explicó Draycott.

Kwong Kau y su esposa también se mudaron al piso y recibieron dinero de su antigua nuera. Según ella, Anthony Kwong empezó a trabajar más tarde como conductor para Choi.

PUBLICIDAD

Sin embargo, afirmó que la relación entre Choi y Kwong Kau se deterioró en 2022, cuando él supuestamente impidió que Choi vendiera la casa y comprara una nueva.

Al parecer, Kwong Kau intentó golpear a Choi en julio de 2022, cuando Choi y Tam, su pareja, hablaron con él.

Kwong Kau acabó accediendo a firmar un documento para que Choi pudiera seguir adelante, pero la fiscalía alegó que él podría volver a mudarse allí si Choi fallecía. Según Draycott, para planear el asesinato de Choi, Kwong alquiló un piso en una casa de pueblo y urdió un plan con sus dos hijos.

«Decimos que los tres decidieron que lo harían juntos», afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.