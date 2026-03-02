Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en operaciones coordinadas durante el fin de semana que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a decenas de otras figuras de alto rango, y desencadenaron una furiosa respuesta iraní que convirtió la disputa en una guerra regional más extensa.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la campaña podría durar varias semanas. Aliados de Estados Unidos se comprometieron a ayudar a detener los ataques iraníes con misiles y drones. El grupo libanés Hezbollah se atribuyó ataques contra Israel por primera vez en más de un año, e Israel respondió con fuego.

Se han reportado las primeras muertes de militares estadounidenses. También se han confirmado otras muertes en Israel y en naciones árabes del Golfo, mientras que Irán ha dicho que allí han muerto varios cientos de personas.

Con la muerte de Jamenei, la República Islámica debe ahora elegir a un líder supremo por primera vez desde 1989. Trump ha instado a los iraníes a aprovechar el momento y derrocar la teocracia que reprimió las protestas en todo el país a principios de este año. No había indicios de que eso estuviera ocurriendo.

En todo el mundo, algunos protestaron. Otros celebraron.

Los ataques se produjeron dos días después de las más recientes conversaciones entre Estados Unidos e Irán, destinadas a imponer controles al programa nuclear de Teherán. Evocaron los acontecimientos del año pasado, cuando las conversaciones se interrumpieron tras un ataque israelí que derivó en una guerra de 12 días y en bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Washington ha sostenido que Irán estaba reconstruyendo su programa nuclear en los últimos meses.

Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio, pero ha impedido que inspectores del organismo de control nuclear de la ONU visiten los sitios que Estados Unidos bombardeó.

Así está la situación:

Irán

Jamenei, de 86 años, murió cuando su complejo fue bombardeado el sábado por la mañana. También fueron atacados los sitios de misiles balísticos de Irán, el cuartel general de su armada y buques de guerra. Irán indicó que también fue alcanzada la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz. Israel y Estados Unidos no han reconocido ataques contra el sitio, aunque Israel ha dicho que está apuntando a la “infraestructura de liderazgo y nuclear”.

Jamenei no tenía un sucesor designado. Irán ha establecido un consejo de liderazgo de tres miembros, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que se elegirá un nuevo líder supremo en “uno o dos días”. En las calles, ha habido celebraciones aisladas por la muerte de Jamenei. Las restricciones de internet en Irán han complicado los esfuerzos para monitorear la situación allí.

En represalia, el ejército iraní ha atacado Israel, donde han muerto varias personas. Irán también ha atacado bases de Estados Unidos en la región. El ejército estadounidense informó que cuatro militares suyos murieron, las primeras bajas norteamericanas conocidas. Otros ataques iraníes han matado a un puñado de personas en naciones del Golfo, incluidos Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y cientos de vuelos se han visto afectados en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo.

Lo que podría venir en los próximos días: nuevos ataques militares, la selección de un nuevo líder supremo y las reacciones del pueblo iraní.

Estados Unidos

Los ataques se produjeron después de que Estados Unidos reforzara su mayor presencia militar en la región en décadas. Autoridades israelíes y estadounidenses pasaron semanas rastreando los movimientos de altos dirigentes iraníes. Trump ha dicho que el “bombardeo intenso y de precisión” en Irán continuaría durante la semana o más tiempo.

Estados Unidos ha dado señales de que, con el tiempo, está dispuesto a hablar con los nuevos líderes de Irán. Mientras tanto, algunos líderes en el Congreso han protestado por el inicio de los ataques sin autorización del Congreso. Otros, en distintos lugares, plantearon dudas legales.

Lo que podría venir en los próximos días: nuevos ataques militares, efectos sobre bases y fuerzas de Estados Unidos, y cualquier diplomacia con el nuevo liderazgo de Irán.

Israel

Israel considera a Irán una amenaza existencial y desde hace tiempo busca poner fin a sus programas nuclear y de misiles balísticos, al tiempo que también apunta a grupos armados aliados como Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano. Los ataques israelíes han debilitado a esos grupos desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que inició la guerra en Gaza.

Ahora Israel ha prometido ataques “sin pausa” y, en un momento, dijo que 100 aviones de combate estaban atacando simultáneamente objetivos en Teherán. Durante la guerra del año pasado, Israel le presentó a Trump un plan para matar a Jamenei. Ahora lo han hecho.

Los israelíes corrieron a los refugios para ponerse a salvo, pero la mayoría de los ataques han sido interceptados. El primer ministro Benjamin Netanyahu, bajo críticas internacionales por la guerra en Gaza, se atribuye una victoria para la seguridad de Israel.

Pero persiste el riesgo de grupos respaldados por Irán, como los rebeldes hutíes en Yemen, que han prometido reanudar los ataques contra las rutas marítimas del mar Rojo y contra Israel.

Lo que podría venir en los próximos días: nuevos ataques militares, así como ataques de y contra los aliados de Irán.

Oriente Medio y más allá

El conflicto actual ya es mucho más intenso que la guerra Israel-Irán del año pasado, en la que Estados Unidos se involucró cerca del final al bombardear sitios nucleares iraníes, e Irán respondió con un ataque calculado contra una base militar estadounidense en Qatar.

Ahora, cientos de ataques iraníes con misiles y drones han hecho que la gente corra a buscar refugio en países árabes que antes habían estado relativamente aislados de la volatilidad en la región.

Emiratos Árabes Unidos declaró que el principal aeropuerto de Dubái se había visto afectado, y turistas y otras personas se sobresaltaron con los estruendos de los interceptores. Arabia Saudí informó que interceptó ataques y convocó al embajador de Irán. Seis países árabes del Golfo dijeron que tenían el “derecho a la autodefensa”. Qatar indicó que su fuerza aérea derribó dos bombarderos iraníes.

Los precios del petróleo subieron pronunciadamente cuando comenzó la negociación en los mercados el domingo, ya que los operadores apostaron a que el suministro desde esta región crucial se ralentizaría o se detendría. Los ataques en y cerca del estrecho de Ormuz, el punto de comercio petrolero más crítico del mundo, también están aumentando la preocupación por el suministro.

En respuesta, ocho países que forman parte del cártel petrolero OPEP+ dijeron que aumentarían la producción.

Y el lunes, el mundo conocía los primeros detalles sobre cualquier efecto en el programa nuclear de Irán, mientras la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica se reunía para tratar el conflicto.

Lo que podría venir en los próximos días: cambios en el precio del petróleo, detalles sobre el programa nuclear de Irán y esfuerzos diplomáticos.