Guanajuato, México. El candidato presidencial del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, advirtió este miércoles que esta será la elección más violenta en la historia de México.

“Es la etapa más violenta en la historia de México, los políticos no estamos ajenos, todo lo contrario, estoy convencido de que será la elección más violenta del país”, dijo este miércoles a medios de comunicación durante una gira en Guanajuato, estado del centro del país que padece una ola de violencia política.

Apenas el lunes, en el estado de Guanajuato asesinaron a la candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a alcaldesa del municipio de Celaya, Bertha Gisela Gaytán, mientras encabezaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México reconoció el martes que en el actual proceso electoral han asesinado a quince políticos: ocho aspirantes, cinco precandidatos y dos candidatos.

Tras participar en un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de León, Álvarez Máynez indicó que los ataques contra la clase política son producto de la violencia generalizada que hay en el país.

“No somos extraterrestres y en un país en el que asesinan a las personas, pues lamentablemente los candidatos estamos sufriendo las consecuencias de esta impunidad generalizada”, comentó.

Señaló que casos como el de Gaytán deberían obligar a las autoridades a rectificar la estrategia de seguridad, que, dijo, erróneamente se ha basado en el punitivismo, el prohibicionismo y la militarización.

Aún así, descartó que los candidatos deban evitar visitar alguna región, pues sería enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

“La solución no puede ser entregarle el control territorial de municipios, de regiones al crimen organizado, ahí hay personas inocentes viviendo que no merecen que nuestra respuesta como políticos sea no ir a ese municipio”, argumentó.

Aunque el Gobierno federal brinda protección a Álvarez Máynez, a la oficialista Claudia Sheinbaum y a la opositora Xóchitl Gálvez, también candidatas presidenciales, el aspirante de MC añadió que hasta ahora no ha recibido alguna amenaza que amerite solicitar protección extraordinaria o la preocupación de su familia.

El próximo 2 de junio se celebrarán en México las elecciones más grandes de su historia, donde se renovarán 20,375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, además de las 500 curules de la Cámara de Diputados y las 128 del Senado.