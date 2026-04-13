Washington. Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron que destruyeron dos embarcaciones acusadas de contrabandear drogas en el océano Pacífico oriental el domingo, lo que dejó un saldo total de cinco muertos y un sobreviviente, a medida que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sigue adelante con una campaña contra presuntos traficantes en América Latina y se prepara para un bloqueo naval de puertos iraníes.

Los ataques del sábado elevan a por lo menos 168 el número de personas que han muerto en ataques contra embarcaciones por parte de militares estadounidenses desde septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Trump lanzó su iniciativa contra quienes denomina “narcoterroristas”.

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Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre las decenas de ataques en el Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que atacó a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación estuviera transportando drogas. Videos publicados en X mostraban pequeñas embarcaciones desplazándose sobre el agua antes de que cada una quedara envuelta en una explosión brillante.

El Comando Sur de Estados Unidos señaló en X que notificó a la Guardia Costera estadounidense para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente. La Guardia Costera confirmó que estaba coordinando la búsqueda y afirmó que se proporcionarán actualizaciones cuando estén disponibles.

Trump ha dicho que Washington está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha justificado los ataques como una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido poca evidencia que respalde sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse hacia Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

Los ataques contra embarcaciones han continuado en América Latina incluso al tiempo que las fuerzas armadas estadounidenses se ha concentrado en operaciones en Oriente Medio, donde Estados Unidos estuvo involucrado en una guerra con Irán durante varias semanas.

Trump anunció el domingo que la Marina estadounidense comenzará un bloqueo de los barcos que entren o salgan del estrecho de Ormuz, luego que las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin un acuerdo.

El presidente estadounidense quiere debilitar la principal palanca de presión de Irán en la guerra tras exigir que reabra la crucial vía marítima por la que normalmente pasa el 20% del petróleo mundial. El Comando Central de Estados Unidos indicó que el bloqueo incluirá puertos iraníes.