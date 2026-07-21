ATENAS, Grecia — Un hombre apuñaló e hirió a dos turistas el martes por la mañana cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, la principal atracción turística de Grecia, según informó la policía.

El agresor atacó con un cuchillo a un hombre y a una mujer, ambos grecoamericanos, en una calle peatonal situada cerca de una de las entradas a la propia Acrópolis y cerca de la entrada al Museo de la Acrópolis, que se encuentra a los pies de la colina de la Acrópolis. La mujer sufrió heridas leves en la pierna, mientras que el hombre resultó más gravemente herido, con heridas en el brazo, según informó la policía.

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El agresor fue detenido en el lugar de los hechos, mientras que las dos víctimas fueron trasladadas al hospital en ambulancia, según informaron las autoridades. La identidad del agresor no quedó clara de inmediato, pero la policía señaló que parecía padecer problemas psicológicos.

El ataque no provocó el cierre de ninguno de los recintos, que siguieron funcionando con normalidad. Los medios de comunicación griegos informaron de que, al parecer, el agresor había estado amenazando al azar a los transeúntes con un cuchillo, y que un ciudadano había alertado a la policía.

Los ataques violentos en la calle son poco frecuentes en Grecia. En abril, las autoridades detuvieron a un hombre de 89 años que, presuntamente, abrió fuego con una escopeta en una oficina de la Seguridad Social y en un juzgado del centro de Atenas, hiriendo al menos a cuatro personas, al parecer por motivos relacionados con la Seguridad Social.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.