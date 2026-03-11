Un ataque con drones provocó este jueves un incendio en tanques de combustibles del puerto de Salalah, en Omán, en un incidente que Irán afirmó estar investigando debido a que ese país del golfo Pérsico es “amigo y hermano”.

La Autoridad de Defensa Civil de Omán informó que sus equipos están trabajando para extinguir el fuego con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las compañías que operan en la zona, pero avisó de que puede “llevar algún tiempo”.

El incendio se produjo después de que la televisión omaní reportara que drones atacaron tanques de combustible en el puerto de Salalah.

PUBLICIDAD

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, advirtió este miércoles que los puertos y centros económicos del golfo Pérsico “serán atacados como objetivos legítimos” si Estados Unidos cumple su amenaza contra los puertos iraníes.

No obstante, los ataques iraníes han ido dirigidos hasta ahora principalmente contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Catar, pero no tanto contra Omán, país con el que Teherán mantiene buenas relaciones.

Por ello, un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, citado por la televisión iraní, dijo que el incidente en el puerto omaní resulta “sospechoso” y va a ser investigado, ya que las Fuerzas Armadas de Irán respetan “la seguridad nacional y la soberanía de Omán”.

El sultán de Omán, Haizam bin Tariq, se quejó este miércoles ante el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, por los ataques contra su territorio y urgió a “detener la escalada y priorizar el diálogo y la diplomacia”.

Los ataques iraníes volvieron a tener como objetivo este jueves otros países del golfo Pérsico como Arabia Saudí, que denunció que tres misiles balísticos fueron lanzados hacia la Base Aérea Príncipe Sultán.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Turki al Maliki, declaró que los misiles fueron interceptados y destruidos, al igual que tres drones en la Región Oriental del país.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Catar señaló que Irán lanzó nueve misiles balísticos y varios drones contra su territorio, todos los cuales pudieron ser interceptados menos uno, que cayó en una zona deshabitada.

Las defensas aéreas kuwaitíes también interceptaron ataques con misiles y drones que iban dirigidos contra áreas del sur del país.

En la misma línea, el Ministerio de Defensa de Emiratos indicó que durante la jornada del miércoles destruyeron seis misiles balísticos, siete de crucero y 39 drones.