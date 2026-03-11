El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos contra Irán “continuará sin límite de tiempo” hasta que se logren “todos los objetivos” y se gane “la campaña”.

“Los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles”, desde donde ordenan los ataques, añadió Katz en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares, informó su ministerio en un comunicado.

La actual escalada militar se produce tras el ataque que mató al líder supremo iraní, Alí Jameneí, un hecho que desató una fuerte intensificación del conflicto entre Irán e Israel. Desde entonces, ambos países han intercambiado ataques directos y amenazas, mientras Washington se ha sumado a la ofensiva contra objetivos iraníes, en un episodio que ha elevado la tensión en la región a uno de sus niveles más altos en años.