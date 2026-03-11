El Kremlin acusó este miércoles al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow perpetrado anoche contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron seis personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.

“Es evidente que el lanzamiento de estos misiles no es posible sin (la participación de) los especialistas británicos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que Rusia “toma nota” de lo ocurrido en Briansk, una de las regiones más castigadas durante la guerra, y lo “tendrá en cuenta” de cara al futuro.

“Para que acciones bárbaras como esa del régimen de Kiev no se repitan, llevamos a cabo la operación militar especial”, subrayó.

El portavoz del Kremlin subrayó que “la desmilitarización” de Kiev sigue siendo uno de los objetivos de la campaña militar en el país vecino.

“A consecuencia del ataque terrorista, seis civiles murieron”, escribió Alexandr Bogomaz, gobernador de Briansk, en su cuenta de Telegram.

El canal de Telegram Mash precisó que uno de los misiles de crucero de fabricación anglo-francesa impactó contra la fábrica ‘Kremni El’, de producción de microchips para dispositivos electrónicos durante un cambio de turnos en la planta.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, los componentes electrónicos que produce la fábrica tienen como destino, entre otros sectores, la industria militar rusa, que los necesita para el funcionamiento de misiles como el Iskander.Es la primera vez que Kiev lograba atacar dicha fábrica desde el comienzo de la guerra, tras lo que golpeó esta madrugada otras dos plantas químicas en la región de Samara.